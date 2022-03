Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého musejí tzv. nepřátelské země od pátku platit za ruský plyn pouze v rublech. Zároveň pohrozil, že pokud k tomu nedojde, mohly by se dodávky plynu do Evropy úplně zastavit.

„Nabízíme firmám z těchto zemí jasné a transparentní schéma. Pokud chtějí kupovat ruský plyn, musí si otevřít účty u ruských bank. Právě z těchto účtů pak budou za dodávky platit,“ uvedl podle agentury RIA Novosti ve čtvrtek Putin. Ruský prezident připomněl, že dříve platily západní firmy ruskému Gazpromu v eurech. Tyto peníze pak ale byly zmraženy v rámci mezinárodních sankcí.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož mají kupci převést zahraniční měny na zvláštní účet u ruské banky, která jim následně pošle rubly k uskuteční platby za plyn. „Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny,“ varoval Putin.

Putin už měl přitom ve středu sdělit německému kancléři Olafu Scholzovi, že by platby mohly dál probíhat v eurech a dolarech. A to přes ruskou banku Gazprombank, která následně platby smění za rubly. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak médiím řekl, že Rusko zatím platby za plyn v rublech odkládá a že by se mělo jednat o delší proces.

Proti rozhodnutí Putina se už ohradili francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck. Ti platby v rublech odmítli s tím, že se jedná o vydírání. Podle agentury AFP se už obě země připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska.

Otázkou dodávek plynu se ve čtvrtek zabýval i sněmovní hospodářský výbor. „My jsme se hrozně báli pátku, protože 1. dubna měla ruská společnost Gazprom zveřejnit nový model vypořádání za ceny energií. A my jsme věděli, že pokud budou trvat na platbě v rublech a budou trvat na tom, že si budou muset ti zahraniční odběratelé ten rubl nakupovat a budou jím muset fyzicky platit, tak jsme věděli, že na to Evropa nikdy nepřistoupí,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) ještě před novým Putinovým dekretem.

Odhady, co by se stalo s cenami energií na trzích, pokud by se zcela zastavily dodávky ruského plynu, jsou podle Síkely různé. „Někteří mluví o tom, že by ty ceny energií vyrostly na pětinásobek, někteří mluví o desetinásobku stávajícího stavu. Je to situace, která nikdy před tím nebyla, já si ten pětinásobek velmi dobře představit umím, ten desetinásobek už je velmi dramatický a velmi kritický scénář,“ uvedl Síkela.

Vyjádření ministra průmyslu a obchodu k aktuálnímu vývoji HN zjišťují.

Na ruské kroky reagovaly ceny plynu prakticky okamžitě. Jedna megawatthodina na letošní duben vyskočila zhruba ze 110 na 125 eur. Nutno dodat, že plyn je od ruské invaze na Ukrajinu velmi volatilní a o desítky procent nahoru i dolů skáče klidně i několikrát denně.