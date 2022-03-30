ДЕНЬ ТРИДЦАТЫЙ

Просто чудесный день! Наконец наступила уже настоящая весна, с гиацинтами и крокусами в палисадниках, с хрипло поющими зябликами в парках. Киев город очень живописный, холмистый, в нем множество скверов и, в складках местности - эдаких почти лесных массивов. Весной тут очень хорошо, - все это весеннее настроение чувствовалось и сегодня.

Еще бы: российские войска, которые угрожали вторжением, разграблением и надругательством над нашим городом, так вот, эти орды отогнаны, их заставили окапываться и защищаться, и даже почти взяли в кольцо. Это на Правом берегу, - но и на Левом орды тоже притихли. И потому настроение весеннее, наполненное надеждами.

В парке на Владимирской горке (я там гулял сегодня) есть места, откуда открывается прекрасный вид на Днепр, на острова в нем, и на этот самый Левый берег – микрорайоны советской высотной застройки. Чуть ниже стоит памятник виднейшему князю, основателю древней Руси – Владимиру. Путину так этот князь нравится (может быть, из-за совпадения имен?), что он даже установил где-то в Москве убогую вариацию на тему этой исторической фигуры – но гигантских каких-то размеров. И при чем тут Москва, которой при Владимире и в планах не существовало?

Да, Днепр. Широкий и глубокий, труднейшее водное препятствие для наступающих войск. В Киеве есть даже станция метро имени «Героев Днепра». Имеются в виду те советские солдаты, которые его форсировали в 1944-м, с огромными потерями, под ураганным огнем. Переплывали тысячами, буквально на бревнах. В честь руководивших ими генералов названо в Киеве десятки улиц и проспектов. Это был классический штурм в стиле Жукова – взять любой ценой, не считаясь с потерями. В конце концов взяли.

Раньше я, бывало, тоже вот так всматривался в Левый берег, и думал, что если и когда российское вторжение доберётся до этих мест, то на берегу Днепра и станет. Мне представлялось – год или два назад, - что российская армия будет наступать со своей российской территории, с востока и северо-востока, что они захватят Левый берег, а на Правом укрепится наша оборона. Признаюсь, я не мог тогда додуматься, что основной удар по Киеву россияне нанесут с севера, сгруппировавшись в Белоруссии.

Небосвод чист, солнце пригревает настолько, что тянет снять куртку, уже хочется просто в свитерке пройтись. Некоторые идут на поводу этому желанию, даже на мой взгляд, с излишком – встретил несколько граждан прямо-таки в шортах. Ездят велосипедисты, и, кажется, имеют намерение увеличивать свое количество. Движение машин такое, что уже боязно переходить проспекты по поверхности, но приходится: подземные переходы почти все закрыты. Специально поинтересовался об этом у дежурного бойца самообороны, и тот на интеллигентнейшем украинском заверил меня, что пересекать таким образом Крещатик вполне позволено.

А на Майдане – противотанковые ежи и брустверы из мешков с песком. Уверен, его теперешний вид войдет в историю. Еще один облик нашего Майдана: к мирной и революционной его ипостаси добавилась военная.

Да, на улицах в полдень пятницы почти столько же прохожих, как бывало в 8-м утра в воскресенье. И это очень немало! Город оживает. Вот в некоторых кафе даже стали выносить столики на улицу – что 2 недели назад было немыслимо. Тогда и кафе не работали.

А сейчас заработали: цветочные магазины (вообще сегодня, будто изголодавшись, все покупали тюльпаны. Ну не все, конечно, но многие); сигаретно-кофейные ларьки; отделения некоторых банков; магазинчики фермерских кефиров и самодельных творожков, семейные кондитерские. Встретил даже один вновь открывшийся торговый пункт радикальных вегетарианцев. Дизайнерские парикмахерские, впрочем, все еще закрыты.

Более того: неподалеку от меня открыла свои двери контора «мгновенных кредитов», - из тех, что полулегально раздает деньги под адские проценты. Впрочем, выживаемость этих последних в любых условиях никогда не вызывала у меня сомнений.

Все это торговое оживление точечно, разбросано, но оно есть, и после тех вымерших улиц неделю назад увиденное кажется просто кипением жизни.

В скверах греются на лавочках бабушки, а некоторые дедушки играют в шахматы. Зяблики, повторюсь, несмело выводят трели, а на полянках под ними синеют гиацинты.

На перекрестках дежурят солдаты, и видно, что изнемогают в своей зимней форме. Иногда воет сирена.

Девушка на втором этаже, крошащая булку в кормушку для голубей, недовольно на это реагирует, но голубей сирена не пугает и они со всех сторон начинают к ней слетаться.

В магазине юный теробороновец с цветной лентой на рукаве и с автоматом, пытаясь изобразить суровость, покупает апельсиновый сок, а столь же юная девушка-продавец ему этот сок подает с полки – с этой ни с чем не сравнимой манерой юных украинок: игривой стыдливости, завлекательной насмешки. Стоящая рядом со мной женщина говорит: «Зовсім дитина». А мне эта сцена показалась достойной кисти живописца: вариация на тему девушки, дающей напиться казаку. Архитипичный сюжет украинской живописи.

Да, вот оно, лучшее сегодняшнее впечатление: украинки. Они приоделись и прихорошились, и даже стали использовать косметику. Видно, что им нравится надевать что-нибудь весеннее, ярких оттенков. Одна девушка мне сегодня особенно понравилась: цветной платочек, шляпка, туфли на каблучке, покупала кофе. Так обычно киевлянки одеваются на работу в свои офисы, так себя и ведут в разгар рабочего дня – часто покупают кофе . Выражение лица вроде деловитое, но с оттенком мечтательности. Я подумал, как ей это все сейчас нравится: каблучок, легкомысленный платочек, женская сумочка – после спортивных костюмов, толстых пуховых курток, ботинок, рюкзаков (для запасов продуктов), карематов (для ночевки в метро), пачки документов, спрятанных поближе к телу, которые постоянно боишься потерять. А сейчас вот, наступило наконец – теплый ветерок, весна, какие-то надежды, и можно потом вернуться к своей работе, в свой офис.