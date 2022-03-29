Ви приїхали до Чехії, що далі.

Поперше, видихніть. Ви - вже на безпечній території, тут мирне небо, привітні люди, центри допомоги. Можливість знайти житло, одяг, взуття, їжу та дитячі заклади. В першу чергу треба зареєструватися та отримати спеціальну візу.

Які документи потрібні для отримання допомоги в Чехії

Біометричний паспорт громадянина України, або внутрішній паспорт чи свідоцтво про народження для неповнолітніх.

Як і де реєструватися.

Українці мають зареєструватися, повідомити про прибуття до Чехії в термін до 30 днів з моменту прибуття в поліції Чеської Республіки - відділі проживання іноземців Департаменту поліції у справах іноземців (у разі проживання в готелях чи інших закладах розміщення це обов'язок орендодавця).

Чехія надає спеціальну візу тимчасового захисту. Консультації з отримання візи, власне, візу, а також медичне страхування надають в спеціально створених центрах соціальної допомоги українцям. Центри працюють, переважно, цілодобово. Карта центрів допомоги з адресами: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FaqUgfUDGw0B6_tGVRZE4UhnM-dL_tXp&ll=49.82686023934489%2C15.549044028612261&z=9

Телефон для справок: +420 974 801 802 (працює цілодовобо)

За наявності біометричного паспорту візу вклеюють безпосередньо до нього. За відсутності – видають на окремому бланці. Також в центрі оформлюють безкоштовне медичне страхування, дійсне на рік, допомагають заповнити папери на отримання фінансової гуманітарної допомоги. Заяву слід віднести до Центру зайнятості, адресу Центру в залежності від місця реєстрації підкажуть прямо в Центрі допомоги під час оформлення. Попередньо запит на допомогу варто оформити онлайн: https://davkyuk.mpsv.cz/uk

Запит необхідно завершити у відділенні Центру зайнятості Чеської Республіки. До центру зайнятості, ви, можете прийти не раніше наступного робочого дня, тобто не раніше у середу 2022-03-30

Принесіть з собою до відділення наступні документи:

Документи, що посвідчують особу (наприклад, закордонний паспорт)

Віза D–VS–U, тимчасового захисту

У відділенні необхідно показати штрих-код, який отримаєте на сайті. Зверніть увагу, що краще завантажити штрих-код скриншотом на телефоні. Наразі розмір допомоги складає 5000 крон на людину. Вона виплачується одноразово, можливо буде податися на виплату наступного місяця. Проте краще шукати роботу прямо зараз, адже вакансій наразі достатньо та можна обрати найближчу до дому.

Які права отримує власник візи:

Право перебувати в Чехії до 1 року.

Отримати безкоштовне медичне страхування

Вільний доступ до освіти для дітей

Вільний доступ до ринку праці для дорослих

Право на додаткову допомогу, наприклад з житлом.

Ці права можуть бути використані тільки на території Чеської Республіки. Взагалі, на тимчасовий захист можна подати в будь-якій країні ЄС (крім Данії), але пільги можна отримати лише в країні, яка надає тимчасовий захист. Особи з наданим тимчасовим захистом можуть на строк до 90 днів виїжджати в іншу країну ЄС, але вони не можуть скористатися там додатковими правами, наприклад, працювати, якщо ця країна не дозволить своїм рішенням.

Якщо ви вже маєте візу тимчасового захисту іншої країни ЄС, дійсну довгострокову візу, дозвіл на довгострокове або постійне проживання в іншій державі Європейського Союзу, то ви не зможете отримати візу тимчасового захисту в Чехії.

В перші дні українцям видавали спеціальну довгострокову візу з кодом D / VS / U, зараз з цією візою автоматично переводять в систему тимчасового захисту. Хоча на візі позначена кількість в’їздів «00», виїзд за межі території Чеської Республіки можливий, але тільки в межах Шенгенської зони. Якщо ви доведете (придбали авіаквиток або підтвердите необхідність поїздки), що вам потрібно виїхати за межі Шенгенської зони, вам буде видано нову наклейку з необмеженою кількістю записів на робочому місці OAMP, щоб ви могли повернутися до Чехії.

Якщо на вашу спеціальну довгострокову візу вставлено штамп у паспорт або на прикордонний квиток, і вам потрібно поїхати з Чехії в іншу країну ЄС або за межі Шенгенської зони, і ви можете підтвердити це придбаним квитком або підтвердженням про необхідність виїхати, прийдіть у відділення OAMP ,щоб позначити візову наклейку з необмеженою кількістю в’їздів (multiple).

Деталі: https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

4. Проїзд в суспільному транспорті в межах міста безкоштовний. Достатньо пред’явити паспорт громадянина України. Щодо проїзду по території Чехії, на сьогоднішній день діє безкоштовний проїзд в вагонах другого класу. Варто звернутися до кас та показати паспорт і попросити квиток на потяг. На великих вокзалах знаходяться волонтери, тож можно звернутися по допомогу і до них. Волонтери точно знають правила і допоможуть сісти на потяг. Якщо не бачите волонтера, можна звернутись по допомогу до поліцейського. Поліцейські привітні та дружні.

5. Житло.

Знайти житло на деякий час допомагають волонтери на вокзалах. Шукайте намет під прапорами України. Крім того, при реєстрації в Центрах допомоги працівники центру питають, чи є в вас житло. Якщо житла немає, його надають - це, переважно, соціальне житло. Наприклад, гуртожитки. Якщо в вас немає нагальної потреби перебувати в великих містах, краще обирати невеликі міста - там легше знайти житло та роботу.

Крім того, житло можна шукати на таких ресурсах:

https://linktree-help-ukraine.netlify.app/index.html

5. Діти дошкільного та шкільного віку можуть безкоштовно відвідувати дитячі садочки та школи. Знайти вільне місце для своєї дитини можна онлайн - на сайті https://shkola.cz/uk/index.html.

В школах дітей годують обідами безкоштовно.

Крім того, чимало в усіх містах Чехії безкоштовних занять для дітей: спортивні секції, арт-майстер-класи.

6. Рахунок в банку

Для відкриття рахунку в банку потрібен тільки паспорт України з візою. Деякі банки роблять спеціальні умови. Наприклад, čsob відразу кладе на рахунок невелику фінансову допомогу.

Для відкриття картки, завітайте в найближче відділення банку з паспортом, на місці нададуть детальну інформацію. Час очікування картки - до 10 днів.

7. Хто допомагає

Чимало ініціатив, як приватних, так і державних наразі створено для допомоги українцям. Наприклад, їх можна знайти на цій мапі https://www.umapa.eu/

Вся найактуальніша інформація для українок з дітьми – в каналі https://t.me/ukrainka_in_Czech Свіжа і детальна інформація для біженок з України в Чехії. Адреси, де отримати допомогу: державні та приватні. Інформація оновлюється щоденно.

Оксана Маслова