„Bidenovy emoce chápu. Jeho poslední věta ale byla nešťastná a nepřipravená. Jinak by ji následně nemuseli dementovat. Politika je řemeslo. Jeho úkol není říci, co ho napadá, ale hledat způsob, jak zastavit to, co se děje na Ukrajině,“ říká bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Musí fungovat diplomatická cesta, která najde způsob, jak udržet Rusko pod kontrolou,“ dodává.