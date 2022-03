„Postup Ruska je jedním slovem debakl. To, co se jim nepodařilo získat rychle, pokusí se urvat brutální silou. Nedojde-li k vyjednávání, hrozí, že to Ukrajina z dlouhodobého vojenského hlediska neustojí. Jaderná hrozba je tím nejčernějšíma scénářem. Rusko jí psychologicky straší několik let, síla jaderných zbraní je ale výrazně slabší, než byla,” vysvětluje bezpečnostní analytik Josef Kraus.