Se vzory, které člověk naživo nepotkal, je to ošemetné. Jsou ti lidé skutečně takoví, jak si je představujeme? Ačkoli si myslím, že by se Madeleine Albright od mé představy v reálu příliš nelišila, nebudu mít už příležitost to zjistit. Napořád tak pro mě zůstane hlavně ženou, z jejíhož příběhu šlo čerpat inspiraci a promítat si tak do něj své vlastní sny.

„Nejlepší ze všech možných světů“ slibovala usmívající se dáma na obalu tlusté knihy, kterou jsem kdysi našla zastrčenou v rodinné knihovně. Po přečtení jejích pamětí jsem to Albright uvěřila. Zaujala mě nejen tím, že jako imigrantka a první žena vystoupala na jeden z nejvyšších stupínků americké i světové politiky. Drobounká politička byla na první pohled jiná a z fotografií, kde si třese rukou s urostlými vojáky nebo sedí kolem stolu s bezpečnostními poradci amerického prezidenta, dýchal svět, ve kterém jsou všechny sny uskutečnitelné.

