„Rusko se na to, co teď vidíme, chystalo od roku 2014. Mnohé sankce ještě nevstoupily v platnost, některé západní firmy tam zboží dále vyvážejí. Přitom měly sedm let na to, aby se stáhly a své akcie prodaly slušným a důstojným způsobem,“ říká ekonomka Jana Matesová, bývalá zástupkyně Česka při Světové bance. Dodává, že Rusko musíme přiškrtit technologicky.