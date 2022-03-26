КИЕВ, ДЕНЬ ДВАДЦАТЬВОСЬМОЙ

У одной знакомой в первые дни войны появился на ее страничке в соцсети довольно неожиданный пост: она говорила, что испытывает огромное облегчение и освобождение. Маски сорваны, неопределенность окончена, воздух очистился – писала она. Тех, кого раньше недолюбливала, и которые с началом войны подтвердили свою внутреннюю гнилость, теперь с легким сердцем можно вычеркивать из круга общения, - зато другие, которые подтвердили свои достоинства, стали вдвойне дороже. Она, очень чуткая к своей и чужой лжи девушка, боялась обидеть неоправданными подозрениями возможно хорошего человека – а вот теперь обижает многих без всякого стеснения. Мерзавец должен знать, что он мерзавец.

Вчера я писал о том, что война это царство абсурда, а сегодня коснусь другой интереснейшей темы – как люди справляются с этим.

Многие знакомые, (общение со знакомыми и малознакомыми сейчас очень интенсифицировались, кстати), так вот, многие знакомые вдруг выказывали необычную для них бодрость, собранность и целеустремлённость. Где ждал видеть уныние, нытье или алкогольную дезорганизацию - там находишь кипучую энергию, трезвый расчет и волю к достижению поставленной цели. Вскоре понял, что это вполне объяснимо – обычная, повседневная жизнь для многих из нас (часто для лучших из нас) слишком уж бедна смыслами. Копить целый год на отпуск в Египте? Так себе смысл… Доказать что-нибудь жене, прыгнуть с парашютом? Она и так тебя знает 20 лет, и все прыжки с парашютом пройдут у нее под ремаркой «очередной выпендреж». Но когда цель – это не селфи на пляже, а обустройство всей семьи на новом месте, и ее, этой семьи, безопасность, то смысл каждого дня и всех твоих усилий очевиден, прост и значителен. И для жены тоже, для нее прежде всего.

«Где сокрыты сокровища ваши, там будет и сердце ваше» - и сытая, мелкобуржуазная жизнь киевлян давала им обилие мест, куда прятать свои мелкие сокровища. Кто-то жизнь клал на то, что бы со снобским вкусом обставить свою квартиру. Другая слишком уж, на мой взгляд, увлеклась идеями отставания прав женщин – трудновато стало с ней общаться. А больше всего она любила открывать выставки фотографий измученных женщин – но сама при этом прямо-таки расцветала. А третий ужасно мучился, если не выпивал каждые 3 часа двойной эспрессо, и даже гордился этим – «Я кофейнозависимый!».

Четвертый тщательно планировал свою карьеру, доходы и время прямо-таки на годы вперед, но каково ему сейчас, когда дай бог что-нибудь спланировать на неделю? И когда результаты годов усилий, все эти вещественные и умозрительные сокровища вдруг оказались прахом? Когда стала очевидна истина, что сроки не в руках человеческих? Для тех, кто искал Того, в Чьих руках сроки, настало хорошее время: этот Кто-то стал вроде бы более различим.

И как я заметил еще в Крыму, когда с приходом российских войск привычная жизнь переживала катастрофу, то окружающие стали вдруг проявлять качества, вроде бы от них не ожидаемые. У робких вдруг появлялось мужество, а гиперактивные стушевались и пропадали из поля видимости. А потом вдруг опять появлялись, но уже в безопасном месте.

Нечто подобное и сейчас: незаметная ранее женщина, всегда довольствовавшаяся вторыми ролями, оказывается весь последний месяц закупает бронежилеты. А другая, звезда соцсетей, уже на второй день войны была в Милане, а всю свою, столь ранее яркую деятельность, свернула, - замолчала, занялась самосовершенствованием. Хотя, кстати, могла бы и из Милана на бронежилеты пособирать денег, учитывая свою прежнюю популярность.

Солдаты знают эту закономерность – чем ближе к линии фронта, тем больше хороших людей встречаешь. Где всего горячее, там их количество буквально зашкаливает. А чем дальше от горячего и от фронта, то, соответственно, наоборот.

Как мне кажется, во время войны становится внутренне хорошо, так сказать, духовно-ищущим людям. А плохо – самовлюбленным. Все мы, как я думаю, находимся в разных пунктах между этими двумя полюсами. Спасаясь от врага, сдаваясь ему или же стараясь его тем или иным способом победить, мы и выясняем очень многое о себе самих.

И о враге тоже. Особенно о том, который Враг рода человеческого. О том, который всегда соблазняет, и сейчас особенно, такими примерно шепотками: «Да бросай все, подумай о себе!»