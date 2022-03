Bývalá ministryně zahraničí USA s českými kořeny Madeleine Albrightová zemřela na rakovinu, píše agentura AP s odkazem na její rodinu. Bylo jí 84 let.

Albrightová se narodila jako Marie Jana Körbelová v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Německou přehlásku z příjmení rodina vypustila po válce. O svém židovském původu se Madeleine dozvěděla až ve druhé polovině devadesátých let. Už dříve prohlásila, že její rodiče s ní o smrti jejích prarodičů nehovořili. Ona sama se na to nikdy neptala a ani to nezkoumala. Částečně proto, že její kontakty s nimi skončily ve věku dvou let.

Když její rodiče utekli v roce 1939 z Československa kvůli Hitlerově okupaci, byla teprve batole. Rodina se sice do Prahy po válce vrátila, ale po komunistickém puči v roce 1948 odešla ze země znovu.

Diplomat Josef Korbel posléze požádal pro rodinu o azyl ve Spojených státech. Postupem času se z něj stal uznávaný profesor politických věd. V roce 1996 tehdejší americký prezident Bill Clinton jmenoval jeho dceru ministryní zahraničí USA. Albrightová se tak stala první ženou, která tento post zastávala, a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách.

Ve své funkci prosazovala rozšíření NATO a chtěla, aby aliance zasáhla na Balkáně s cílem zastavit genocidu a etnické čistky odehrávající se během války v Jugoslávii. Snažila se také omezit dalšímu zvětšování arsenálu jaderných zbraní světových mocností.

Připravujeme podrobnosti.