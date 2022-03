Rusko v pátek ostřelovalo střelami s plochou dráhou letu velitelství ukrajinského letectva ve městě Vinnycja, které leží asi 250 kilometrů jihozápadně od Kyjeva. Několik budov bylo poškozeno, uvedla agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na sdělení této složky ozbrojených sil. O případných obětech či raněných nejsou informace, ukrajinská strana ale své ztráty neoznamuje. Starosta města nicméně později podle listu Ukrajinska pravda ujistil, že ruský úder si nevyžádal oběti na životech.

„Ruští okupanti dnes podnikli útok na velitelství vzdušných sil Ukrajiny. Rusové vypustili celkem šest střel s plochou dráhou letu. Část z nich sestřelila protivzdušná obrana. Ostatní zasáhly několik budov a vážně poničily infrastrukturu,“ uvedlo velitelství letectva. Dodalo, že následky útoku se upřesňují.

„Ruští uchvatitelé zaútočili raketami na velitelství (letectva). Je důležité, že nejsou žádné oběti,“ ohlásil starosta města Serhij Morhunov. Vybídl současně obyvatele města, aby se uchýlili do krytů, jakmile uslyší sirény varující před náletem.

Ukrajinská armáda podle listu Ukrajinska pravda dnes popřela, že by Rusku docházely síly a rakety. Takové zprávy, jakkoli měly velký ohlas, podle generála Oleksandra Gruzevyče neodpovídají skutečnosti a nepřítel stále ostřeluje ukrajinské vojenské objekty. „Věřte mi, že nepřítel má ještě sílu a vynasnaží se ji v nejbližší době nasadit,“ varoval. Rusové podle generála ale změnili taktiku a snaží se vypátrat a zničit prostředky ukrajinské protivzdušné obrany, letectva a ukrajinské dělostřelectvo. Snaží se také přisouvat čerstvě zmobilizované síly.

Deník dodal, že Rusko podle Pentagonu odpálilo proti Ukrajině více než 1200 raket, ale stále mu ještě mnoho střel zbývá.

Jak je to s ruskými požadavky?

Ukrajina je ochotna souhlasit se čtyřmi ze šesti ruských požadavků, a to i zříct se členství v Severoatlantické alianci a uznat ruštinu za druhý státní jazyk, uvedl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle státní agentury Anadolu po návratu z bruselského summitu NATO. Ankara se angažuje jako prostředník ve snahách o ukončení měsíc trvající války mezi Moskvou a Kyjevem a mimo jiné uspořádala schůzku ministrů zahraničí Sergeje Lavrova a Dmytra Kuleby. Ukrajina jeho tvrzení obratem popřela.

„Předpokládám, že ve čtyřech bodech jednání (mezi Ruskem a Ukrajinou) je shoda. První bod se týká vstupu Ukrajiny do NATO. Zprvu Ukrajina trvala na členství v alianci, ale nakonec (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj začal hovořit o možnosti zřeknutí se. Druhý bod se týká přijetí ruštiny na Ukrajině jako oficiálního jazyka. Zelenskyj souhlasil i s tím. Rusky se beztak hovoří prakticky po celé Ukrajině. V tomto není problém,“ řekl Erdogan novinářům.

Ukrajina je podle tureckého prezidenta ochotna k jistým ústupkům i ohledně ruského požadavku na demilitarizaci, i když samozřejmě nepůjde o úplné odzbrojení. A ukázala podle něj také pozitivní přístup ohledně kolektivní bezpečnosti.

Konsenzus naopak chybí v otázce anektovaného Krymu a separatisty ovládnutého Donbasu, uvedl Erdogan. Nakonec Zelenskyj podle tureckého prezidenta předvedl moudrost a vůdčí kvality tím, že navrhl uspořádat referendum o Donbasu. A pokud jde o Krym, Turecko od počátku otevřeně a poctivě vystupuje proti ruské okupaci poloostrova, zdůraznil turecký prezident. Toto stanovisko prý osobně sdělil i ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, a to i v době, kdy Západ nezaujímal tak jasný postoj jako v současnosti, a proto také podle Erdogana došlo k nynějšímu vývoji.

„Žádná shoda s Ruskem ve čtyřech bodech zmíněných tureckým prezidentem nepanuje,“ popřel Erdoganovo tvrzení ministr zahraničí Ukrajiny Dmytry Kuleba listu Ukrajinska pravda. „Jediným státním jazykem na Ukrajině je a bude ukrajinština. A vůbec klasifikace klíčových témat rozhovorů na čtyři či jiný počet bodů je nekorektní,“ dodal. Turecké straně však vyjádřil vděčnost za politickou a humanitární pomoc i za diplomatické úsilí o ukončení války.

Krátké shrnutí aktuálních událostí Vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu by vedlo k přímé konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina dobyla zpět jeden z opěrných bodů invazní armády u Kyjeva, oznámil šéf ukrajinské teritoriální obrany. V důsledku ruské invaze zemřelo na Ukrajině 135 dětí a dalších 184 bylo zraněno. Moskevská burza ve čtvrtek částečně obnovila obchodování s akciemi. Na burze se neobchodovalo od 25. února. Většina titulů po zahájení výrazně zpevnila. Rusko už za plyn určený pro Evropu nebude brát eura ani dolary, platby se chystá požadovat v rublech. NATO bude nadále vojensky podporovat ukrajinskou obranu, přímo do konfliktu se ale kvůli hrozbě jeho rozšíření mimo ukrajinské území nezapojí. Spojené státy v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do konce letošního roku.

Rusové se teď zaměří na Donbas

Ruské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že první fáze jeho vojenské operace na Ukrajině byla z větší části dokončena. Nyní se prý zaměří na úplné „osvobození“ východoukrajinského Donbasu, informovala agentura Reuters.

Z oznámení se podle Reuters zdá, že Rusko mění strategii a zaměří se na skromnější cíle poté, co v prvním měsíci války narazilo na tvrdý odpor Ukrajinců a nedokázalo například obsadit hlavní město Kyjev.

Ruské tiskové agentury citovaly ministerstvo obrany, které uvedlo, že Ruskem podporovaní separatisté nyní kontrolují 93 procent Luhanské oblasti a 54 procent Doněcké oblasti, které společně tvoří Donbas.

Ministerstvo nevyloučilo útoky na obléhaná ukrajinská města. Sdělilo také, že Rusko bude okamžitě reagovat na jakýkoli pokus o uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou. Kyjev o toto opatření požádal Severoatlantickou alianci, která ho však odmítá v obavách z rozšíření ukrajinské války.

Ministerstvo obrany také bez bližších podrobností uvedlo, že operace bude pokračovat, dokud ruské síly nesplní stanovené úkoly. Ruská armáda podle úřadu zvažovala dvě varianty své operace, jednu omezenou pouze na Donbas a druhou na celé území Ukrajiny.

Zelenskyj ostře kritizoval Orbána

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie v pátek nad ránem pohrozili Rusku dalšími robustními sankcemi za agresi na Ukrajině, neshodli se však na diskutovaném embargu na dovoz ruských energií ani jiných konkrétních krocích. Rusko podle nich musí přestat páchat válečné zločiny a umožnit lidem z ostřelovaných měst odejít či do nich dostat humanitární pomoc. Lídři v závěrech prvního dne bruselského summitu také slíbili vytvoření fondu solidarity pro Ukrajinu a další podporu pro uprchlíky i země, které je přijímají.

„Rusko vede útoky proti civilnímu obyvatelstvu a míří na civilní objekty včetně nemocnic, zdravotnických zařízení, škol a krytů. Tyto válečné zločiny musí okamžitě přestat. Lidé za ně zodpovědní a jejich spolupachatelé budou pohnáni k odpovědnosti v souladu s mezinárodním právem,“ shodli se šéfové sedmadvacítky unijních zemí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu k summitu velmi tvrdě kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána. „Poslyš, Viktore, víš, co se děje v Mariupolu?“ řekl přímo Orbánovi. Postoji Maďarska věnoval velkou část tohoto projevu. Orbán například odmítá přes maďarské území pouštět zbraně směřující na Ukrajinu, které dodávají jiné členské státy EU či NATO.

Spojené státy v zájmu dosažení evropské energetické nezávislosti na Rusku dodají do Evropy 15 miliard metrů krychlových zkapalněného zemního plynu do konce letošního roku. Oznámili to v pátek ve společném prohlášení americký prezident Joe Biden a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Cílem pro následující roky bude podle nich posílat přes Atlantik přibližně 50 miliard kubíků ročně. Obě strany se na tom shodly na okraj unijního summitu věnovaného dalšímu společnému postupu vůči ruské invazi na Ukrajině, jehož součástí byla i debata o energetické bezpečnosti Evropy.

Šéfové států sedmadvacítky se v noci na pátek neshodli na zákazu dovozu ruských energií, o který usilovaly pobaltské země nebo Polsko, podle nichž nesmí EU platbami za ropu či plyn financovat válku vedenou režimem prezidenta Vladimira Putina. Státy jako Německo či Maďarsko však argumentují ekonomickým dopadem kroku, který by EU připravil zhruba o 40 procent dováženého plynu.