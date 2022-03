Vyslání mírových sil NATO na Ukrajinu by vedlo k přímé konfrontaci mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. Prohlásil to ve středu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Obvinil také Spojené státy z údajného maření „obtížných“ rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Vyslání mezinárodní mírové mise na Ukrajinu minulý týden navrhlo Polsko a polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek uvedl, že formální žádost o vyslání mise podá tento týden na summitu NATO. Polsko také argumentuje, že Ukrajina by měla dostat další prostředky na svou obranu.

Otázka případného vyslání alianční mise na Ukrajinu je nanejvýš citlivá právě kvůli obavám z toho, že by to Moskva mohla vnímat jako přímé zapojení NATO do konfliktu na Ukrajině, kterou Rusko před měsícem vojensky napadlo.

Lavrov si rovněž postěžoval, že USA překáží rozhovorům s Ukrajinou, které označil za obtížné, protože Kyjev podle něj neustále mění své postoje. Podle ruského ministra je cílem Washingtonu „dominovat“ světovému řádu, o což se prý Spojené státy snaží mimo jiné prostřednictvím sankcí.

„Jednání jsou obtížná, ukrajinská strana neustále mění svůj postoj. Je těžké zbavit se dojmu, že naši američtí kolegové je drží za ruku,“ prohlásil podle agentury AFP šéf ruské diplomacie v debatě se studenty Státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) v Moskvě.

Ruský vyjednávač Vladimir Medinskij už minulý týden řekl, že Moskva a Kyjev se nacházejí „někde na půl cesty“, pokud jde o jednání o demilitarizaci Ukrajiny, což je jedním z hlavních deklarovaných ruských požadavků. Obě strany se údajně přiblížily také v otázce možného vstupu Ukrajiny do NATO, který Moskva zásadně odmítá. Jednání obou stran se odehrávají za trvající ruské agrese vůči sousední zemi a setrvalého ruského ostřelování a bombardování několika ukrajinských měst.

Rusko podle Kyjeva dál soustředí techniku u běloruských hranic s Ukrajinou

Rusko pokračuje ve shromažďování vojenské techniky podél běloruských hranic s Ukrajinou. Podle agentury Unian to ve středu ve své pravidelné ranní zprávě uvedl generální štáb ukrajinské armády. Ten zároveň napsal, že v Bělorusku odpůrci války částečně narušili železniční spojení vedoucí z této země na Ukrajinu. Armáda mezitím podle něj pokračuje v obraně Mariupolu, Černihivu a snaží se odrazit ruský postup na Kyjev.

„V Bělorusku představitelé opozičních sil a starostliví občané částečně narušili železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou. Informace se upřesňují,“ stojí v ranní zprávě ukrajinského generálního štábu. „Zároveň podle dostupných informací pokračuje aktivní pohyb ruské a běloruské vojenské techniky přes Bělorusko a její další hromadění podél ukrajinských hranic,“ uvádí štáb.

Z Minsku ve středu zaznělo, že běloruské ozbrojené síly se nechtějí zapojit do války na Ukrajině. „Ozbrojené síly (...) jsou dnes připraveny bránit zemi, ale pouze na svém území,“ prohlásil šéf běloruské Bezpečnostní rady Aljaksandr Valfovič podle agentury Interfax. Bělorusko se podle něj „nenechá vtáhnout“ do války v sousední zemi. Rusko invazi na Ukrajinu podniklo částečně z běloruského území, kde před jejím zahájením rozmístilo tisíce vojáků.

Těžké boje u Charkova

Ukrajinská armáda uvedla, že během nových bojů o Charkova na východě země odrazila útok ruských jednotek, píše agentura DPA. Těžká je situace v Izjumu ležícím asi 100 kilometrů na jihovýchod od Charkova, s ním ukrajinské jednotky zcela ztratily spojení. Informace nelze nezávisle ověřit.

Do bojů u Charkova ruská armáda nasadila bojové vrtulníky Kamov Ka-52. „Naše jednotky udržují svoje pozice,“ zhodnotil situaci guvernér Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Ruská armáda podle ukrajinských úřadů odmítá snahy vytvořit humanitární koridor z Izjumu, kterého se Rusové zmocnili minulý týden.

Tři ruské rakety dopadly v úterý večer v Rivnenské oblasti na severozápadě Ukrajiny, mířily na objekty vojenské infrastruktury. Ruskojazyčná verze BBC uvedla, že místní úřady zjišťují škody.

Agentura Unian informovala, že v uzavřené zóně u odstavené jaderné elektrárny Černobyl ruští vojáci vyplenili a zničili laboratoř v hodnotě šest milionů eur (148 milionů korun), která fungovala od roku 2015. Specializovala se na výzkum radioaktivního odpadu. V laboratoři se prý nacházelo vybavení, z něhož některé části nejsou dostupné jinde v Evropě.

Ve městě Trosťanec v Sumské oblasti se v úterý rozhořel rozsáhlý požár, u kterého hasiči nemohli zasahovat kvůli bojům. Podle gubernátora Dmytra Žyvyckého se v regionu nejtvrději nyní bojuje právě v Trosťanci. Tvrdí, že ruští vojáci zabíjejí civilisty, ve velké části města nefungují dodávky elektřiny ani vody, lidé nemají přístup k lékům. „Zastřelili ženu, která jela po městě na kole. Nedávají možnost pohřbít mrtvé. Je velký problém s ukládáním těl mrtvých v márnici,“ popsal situaci v Trosťanci gubernátor.