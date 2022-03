KYJEV, DVACÁTÝ TŘETÍ DEN VÁLKY, pátek 18. března 2022

Máme druhý týden Velkého předvelikonočního půstu. Pro pravoslavné věřící jde o nadmíru důležité období. V Kyjevě, jednom z duchovních center pravoslaví, se tyto jarní dny vždy nesly ve znamení neobvyklosti. Jarní Kyjev je vůbec neobyčejný.

Naše hlavní město překypuje pravoslavnými kostely a kláštery, je tu i mnoho katolických kostelů, protestantských modliteben, synagog, mešit a dalších míst, kde se sdružují věřící. Všichni tak či onak zaujali k této válce svůj postoj. V Brodského synagoze například vyhlásili, že budou rozdávat jídlo všem potřebným, nehledě na to, odkud pocházejí. Kyjevští buddhisté, soudě podle jejich oznámení, zaměřují své úsilí na posílení planetární mentální energie mírumilovnosti, mají na to speciální způsoby meditace. Obecně řečeno, být nyní věřícím a současně si přát pokračování zabíjení, to nejde úplně dohromady, a v řadě případů je to naprosto vyloučeno; řadoví ukrajinští křesťané hledají nicméně nějaký kompromis a nejčastěji se ztotožňují s tezí, že se nesnaží zabíjet, ale pouze zastavují ruku těch, kdo zabíjejí.

