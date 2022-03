Dobrý den z Hospodářek! Dnes se podíváme na to, jak si vedeme při přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Kolik jich Česko ještě zvládne absorbovat, aby nemuseli končit ve stanových táborech? Co dělá vláda úplně špatně a jak by to měla dělat lépe, vysvětlí...

17. 3. 2022 ▪ 16:16 min