Komentář Ondřeje Housky

Pavel Tigrid, spisovatel, disident a politik, v jednom rozhovoru řekl: Novináři by měli umět politiky nejen kritizovat, ale taky pochválit, když si to opravdu zaslouží. A tak si to vezměme k srdci a zdůrazněme, že premiér Petr Fiala zatím situaci...