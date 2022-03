Už čtvrtý balík sankcí namířených na Rusko schválily v úterý státy Evropské unie. Trest tentokrát postihl vývoz luxusního zboží do Ruska, čímž se Evropa snaží odstřihnout tamní smetánku od výhod pocházejících z demokratické části světa. Na sankčním seznamu EU také přibylo další patnáct ruských oligarchů – ke stávající třicítce –, a to včetně majitele fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

Unie se kromě toho snaží postihnout ruský energetický sektor a tamní obchod s ocelí a železem. Ani jedno se po vypršení tříměsíční překlenovací doby kvůli doběhnutí stávajících kontraktů nebude smět z Ruska do EU dovážet. Ruské podniky tak přijdou o příjem zhruba ve výši 3,3 miliardy eur, oznámili zástupci Evropské komise, kteří sankční balíček připravovali.

Ocelářská unie, která sdružuje největší české a slovenské výrobce oceli, podle svého šéfa Daniela Urbana zatím neočekává větší dopad na tuzemský trh. Evropská komise totiž současnou bezcelní kvótu na dovoz oceli, kterou využívalo Rusko a jejíž hodnota byla právě na objem za zmíněných 3,3 miliardy eur, rozdělí mezi dovozce a producenty z jiných zemí. Kromě samotných evropských států se ocel na trhy sedmadvacítky vozí z Turecka, Vietnamu, Číny, Indie či Brazílie. „Ruské dovozy budou nahrazeny jinými, ale možná bude chvíli trvat, než evropští odběratelé navážou nové vztahy,“ upozornil Urban.

Již dříve komise také zrušila bezcelní kvótu pro dovoz oceli z Běloruska, která se také rozdělila mezi ostatní společnosti. K dovozcům oceli u nás patří například Cylinders Holding Jana Světlíka, která z ní vyrábí lahve a tlakové nádrže. „Ocel nakupujeme od Třineckých železáren a dále v Polsku, v Itálii a Německu,“ uvedla mluvčí firmy Eva Kijonková.

Ruská energetika zároveň ztratí možnost lákat evropské investory a potenciální akcionáře. Na seznamu se ocitly mimo jiné státní ruské giganty Gazprom a Rosněft, které nebudou moci uzavírat jakékoli investiční dohody s firmami z EU a ani si tu půjčovat peníze na svůj rozvoj.

Sankce se ale netýkají dodávek surovin do EU, tedy plynu, ropy a uhlí. „Ty běží beze změny dál,“ zdůraznili zástupci Evropské komise. Podobně se sankcím zatím vyhnul ruský jaderný sektor v čele s Rosatomem, a to zřejmě kvůli dovozu paliva do evropských reaktorů.

Největší rozruch se očekává okolo zákazu takzvaného statusového zboží pro ruské boháče. Na sankčním seznamu se nově ocitlo několik set druhů luxusního zboží, které nebudou smět s okamžitou platností do Ruska.

Mezi nimi je například francouzské či italské víno, ovšem v ceně od 300 eur a výš za lahev. Podobně se nebudou moct vyvážet do Ruska luxusní auta, a to v ceně 50 tisíc eur a víc za jeden vůz. Na seznamu jsou dále kožešiny, perly, diamanty, značkové kabelky a boty, koberce, porcelán, křišťál, umělecké předměty, elektronické přehrávače od tisíce eur výše nebo také vyšlechtění koně a v Rusku populární videohry evropské provenience.

Celkově má jít o obchod za 3,5 miliardy eur. Podobný zákaz dosud EU uplatňuje vůči Severní Koreji a Sýrii. Po vstupu tohoto balíčku v platnost – během úterka – k nim přibyli i ruští milovníci luxusu.