Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí podepsal zákon, který umožňuje, aby si ruské letecké společnosti jako vlastní majetek zaregistrovaly letadla dosud pronajatá od zahraničních společností. Informovala o tom agentura TASS. Sankce uvalené na Rusko po invazi Moskvy na Ukrajinu dávají leasingovým firmám čas do 28. března, aby se osvobodily od smluv s ruskými aerolinkami, připomněla agentura Reuters.

Zákon umožňuje ruským aerolinkám ponechat si flotilu zahraničních letadel a provozovat je na vnitrostátních linkách. Ruské letecké společnosti jim také mohou vydávat osvědčení o letové způsobilosti.

Zabavení letadel, která patří zahraničním leasingovým společnostem, bylo jednou z očekávaných reakcí Moskvy na západní sankce. Rusko už dříve omezilo do konce roku export široké škály produktů. Tento zákaz se týká i zboží zahraničních společností působících v Rusku. Další opatření by mohla zahrnovat mimo jiné zamezení vstupu zahraničních lodí do ruských přístavů.

Čeká se též znárodnění majetku zahraničních firem, které opustí zemi. Ruská prokuratura už varovala mimo jiné společnosti Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, IBM a Yum Brands, pod niž spadají řetězce KFC a Pizza Hut. Rusko též pohrozilo zatčením těch představitelů západních společností, kteří kritizují tamní vládu.