Po ruské invazi na Ukrajinu uvízly v thajských letoviscích tisíce ruských turistů, kteří kvůli sankcím a zrušeným letům nemohou zaplatit účty ani se vrátit domů. Konflikt narušil plány obnovy turistického průmyslu této země v jihovýchodní Asii, která před pandemií hostila více návštěvníků z Ruska než kterýkoli z jejích sousedů, napsala agentura AP.

V provinciích Pchúket, Suráttchání, Krabí a Pattája, které jsou oblíbenými přímořskými letovisky, uvízlo kromě tisíce Ukrajinců také asi 6500 ruských turistů, řekl šéf thajského úřadu pro cestovní ruch Jutchasak Supasorn.

V únoru zaregistrovalo thajské ministerstvo zdravotnictví 203 970 příjezdů do země, z toho 8,6 procenta byli Rusové, kteří tak zastupují největší podíl ze zahraničních turistů. Po ruské invazi na Ukrajinu 24. února se jejich počet notně snížil.

Nicméně řada z nich musela zůstat. Letecké společnosti, které přestaly létat do Ruska, jim ruší lety. Nefungují jim ale ani kreditní karty vydané společnostmi, které se připojily k sankcím proti Moskvě, například karty Visa nebo Mastercard. Někteří z ruských turistů také raději svůj návrat odkládají.

"Existují letecké společnosti, které do Ruska stále létají, ale s přestupem v jiné zemi. Snažíme se pro ně vyhledávat lety," uvedl Jutchasak. I když byly téměř všechny přímé lety z Ruska pozastaveny, spojení jsou stále k dispozici prostřednictvím hlavních blízkovýchodních dopravců.

Mnozí Rusové mají hotovost a ti, kteří mají kreditní karty UnionPay, které vydává čínská společnost poskytující finanční služby, je stále mohou používat. Platby kryptoměnou nejsou povoleny.

Thajská vláda nabídla bezplatné prodloužení víz o 30 dní a snaží se najít levné alternativní ubytování pro lidi, kteří jsou nuceni zůstat delší dobu.

Problémy spojené s válkou na Ukrajině zmenšily naději Thajska na hospodářské oživení. Úřady doufají, že pandemie covidu-19 do července odezní, přestože počet denních případů je v současné kvůli variantě omikron rekordní. Thajské úřady očekávají, že ještě letos zruší většinu karanténních a testovacích opatření, což by usnadnilo vstup zahraničních turistů do země.

Thajsko, které v roce 2019 navštívilo 40 milionů turistů, pandemie nemoci covid-19 tvrdě zasáhla. Země ztratila tři miliony pracovních míst souvisejících s turistickým ruchem a roční příjmy v odhadované výši 50 miliard dolarů (asi 1,15 bilionu korun).