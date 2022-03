Jen pár hodin nad ránem skončil první den neformálního zasedání Evropské rady v někdejším sídle francouzských králů ve Versailles. Jak uvedl český premiér Petr Fiala (ODS) v pátek ráno, cílem summitu bylo ukázat Ukrajině, že do budoucna má šanci stát se členem Evropské unie. „O co jsme se všichni snažili, bylo dát Ukrajincům už teď naději. Říct jim, ano, dveře jsou otevřeny a my o vás stojíme,“ prohlásil Fiala. Hovořilo se také o dalších sankcích proti Rusku nebo o krocích, jak snížit závislost EU na ruském plynu.

Lídři na summitu ve Versailles deklarovali, že Ukrajina patří do „evropské rodiny“. Další detaily ohledně jejího možného členství v sedmadvacítce ale nedodali. „Byla o tom diskuse. Některé státy by si dovedly představit i vstřícnější formulace směrem k Ukrajině, mezi takové státy patří Česká republika,“ řekl český premiér.

Fiala však připomněl, že vstup do EU může trvat léta. „Jak víme, tak cesta nějaké země do Evropské unie trvá někdy roky, někdy i desítku let, ale tady chceme dát jasně najevo: my o vás stojíme,“ řekl Fiala. Ocenil boj Ukrajinců proti ruské armádě. „V těchto dnech, a to neříkám jako frázi, doslova za evropské hodnoty nasazují své životy. My musíme ukázat, že si toho ceníme,“ doplnil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je hlavní tváří boje proti Rusku, v minulých dnech požádal, aby byla Ukrajina co nejdřív přijata do Evropské unie. Česko společně s dalšími státy regionu podporuje, aby Ukrajina získala urychleně status kandidátské země.

Lídři EU jednali také o dalším, tedy už čtvrtém balíčku sankcí proti Rusku. „Je potřeba Rusko ještě více izolovat dále všude, kde je to ještě možné, v mezinárodních organizacích, na sportovních mítincích, aby pocítili, že to, co dělá Putin, je pro civilizovaný svět nepřijatelné,“ prohlásil český premiér.

Rusko podle něj musí pocítit dopady nejen symbolických gest, ale hlavně hospodářských sankcí, které mají zasáhnout ruskou ekonomiku.

„Máme ještě prostor pro další kroky vůči Rusku. Ano, je pravda, že ty tři balíčky sankcí jsou velmi silné, ale vidíme tam ještě určitý prostor,“ upozornil. EU se podle Fialy snaží předejít tomu, aby Rusko dokázalo už zavedené sankce obejít.

Hovořilo se i o ruském plynu. Fiala přitom ještě před zahájením summitu řekl, že „okamžité odstřižení od ruského plynu není cesta, kterou bychom měli jít“.

„Cítím velké odhodlání napříč EU co nejrychleji se zbavit závislosti na ruském plynu,“ prohlásil v pátek ráno premiér. Podle něj jsou opatření, která povedou k nižší závislosti, krátkodobá i dlouhodobá. „Řada z nich vyžaduje nějakou přípravu, nové kontrakty, popřípadě i nové technologické vybavení. Bude to trvat měsíce,“ dodal.