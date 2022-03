Ukrajinští vojáci si prohlížejí obří terénní nákladní vůz, na němž jsou kanony a rakety. Je to sofistikovaný ruský protiraketový a protiletadlový systém Pancir-S1, jehož cena se pohybuje v přepočtu kolem 300 milionů korun. Výjev natočený na video oběhl sociální sítě, na nichž se amatéři i odborníci podivovali stavu pneumatik. „Tohle auto rok nevyjelo z garáže, i když by kvůli údržbě mělo nejméně jednou za měsíc,“ napsal k němu jeden z diskutujících, Trent Telenko, bývalý pracovník amerického ministerstva obrany.

Byl to jen jeden z mnoha pokusů pochopit, v jakém stavu se nachází ruská armáda útočící na Ukrajinu. Její neschopnost totiž zaskočila amatérské i profesionální vojenské analytiky, kteří spekulují, zda za to může korupce při investicích do nových strojů, neschopnost velitelů či ještě něco dalšího.

Poněkud sofistikovanější analýzu stavu ruského vojenského letectva, ale s podobným závěrem, nabídl expert britského think-tanku RUSI Justin Bronk. Jedním z důvodů, proč početně silnější ruské letectvo dávno neovládá oblohu nad Ukrajinou, je podle něj nedostatečný výcvik ruských pilotů, zvyklých a schopných operovat buď jednotlivě, nebo jen po dvojicích, jak ukazovali třeba při válce v Sýrii.

