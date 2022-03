Co je to za stát s bílou vlajkou, která má uprostřed tečku? Jaké je hlavní město Ukrajiny? A proč nás Rusko napadá? Nejen na to se ptali ukrajinští čtvrťáci dospělých při svém prvním školním dnu na 1. Slovanském gymnáziu v centru Prahy. Nejen tady v...

7. 3. 2022 ▪ 5 min čtení