Sankce proti Rusku už jsou tak tvrdé, že se týkají i koček. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu vyloučila Mezinárodní federace chovatelů koček ruská zvířata i jejich ruské chovatele ze všech svých soutěží a výstav. Na Rusko mezitím silně dopadají ekonomické sankce. Ale ten vůbec největší trest, zákaz dovozu ruské ropy a zemního plynu, zatím Západ nezavedl. A to proto, že by mimořádně tvrdě dopadl i na něj. Ruská invaze na Ukrajinu je ale takovým šokem, že země Evropské unie a Spojené státy zvažují už i tento dalekosáhlý krok.

„S našimi evropskými partnery velmi aktivně diskutujeme o tom, že zakážeme dovoz ruské ropy,“ prohlásil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila, že EU na Rusko chystá další balík sankcí. Bez ruské ropy by se Západ podle všeho obešel. Případné uzavření plynovodů by ale pro něj bylo mnohem složitější. A to především pro některé země EU včetně Česka.

