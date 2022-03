„Členové domobrany jsou vidět na každém kroku, ale nejsou to vycvičení lidé, často jsou vystrašení a podráždění. Z mého pohledu je to velmi rizikový faktor, byť ti lidé prostě jen chrání svoje domovy,“ říká šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka. „Když překročíte hranice na Ukrajinu, neustále stojíte v kolonách, a to když projíždíte jednotlivými checkpointy,“ dodává.