Nachází se zde desetitisíce Ukrajinců prchají z bombardovaných měst. Většinou jde o ženy, děti a starší Ukrajince. V zemi platí všeobecná mobilizace, takže muži ve věku 18 až 60 let nesmí překročit hranice. Hlavní přestupní stanicí se na jejich cestě do EU a do bezpečí stává Lvov. Přinášíme vám fotografie z vlakového nádraží, které se v posledních dnech proměnilo na uprchlický tábor.