Nejnovější sankce namířené proti agresivnímu Rusku, které Evropská unie prohlašuje za dosud nejtvrdší, považuje Michal Kořan za absolutně nedostatečné. Politolog, expert na mezinárodní vztahy a českou zahraniční politiku požaduje od Západu mnohem razantnější postup. „Jestliže budeme postupovat stále takto krátkozrace a kalkulovat s tím, že naším hlavním cílem je zachovat si naše pohodlí a střednědobé politické zisky, tak si nedovedu představit, kam až Putin zajde. Pro mě je klíčové naprosto odříznout Putina, je to psychopat a s těmi se nejedná,“ říká Kořan v rozhovoru pro HN.

HN: Jaké následky – ať už bezpečnostní, ekonomické nebo politické – může mít konflikt pro střední Evropu?

Co z toho vzejde, záleží hodně na naší reakci. Pokud k tomu budeme přistupovat jako doteď, kdy slovy hrozíme těmi nejpřísnějšími sankcemi a nabízíme tu největší pomoc Ukrajině, ale na konci dne bude reakce taková, jaká je, tak Putin sám od sebe jen tak zastavovat nebude. Už dal celkem jasně najevo, co je jeho cílem – zcela restrukturovat bezpečnostní architekturu v Evropě, což by na nás mělo bezprostřední dopad. Ale jsem přesvědčený o tom, že Evropa spolu s NATO má daleko více nástrojů, jak dát jednoznačně najevo, že je někde červená linie, kterou už Vladimir Putin překročil.

HN: Nejnovější sankce, které EU považuje za dosud nejtvrdší, tedy vidíte jako nedostatečné?

Absolutně, jsou naprosto nedostatečné. Jestliže jsme ve druhém kole sankcí nepřistoupili k úplnému odstřižení Ruska od SWIFT a přístupu k finančním transakcím, pokud jsme nebyli schopni se dohodnout na tvrdším postupu z hlediska energií, tak tomu opravdu nerozumím. Sice si uvědomuji, jak by to Evropu nebo NATO bolelo, ale bolelo by to rok, možná dva. Některé věci budou z hlediska energetiky bolet dlouhodobě, ale s tím se stejně počítá vzhledem k energetické transformaci. My si ale zaděláváme na to, že to bude bolet desetiletí. Jestliže budeme postupovat stále takto krátkozrace a kalkulovat s tím, že naším hlavním cílem je zachovat si naše pohodlí a střednědobé politické zisky, tak si nedovedu představit, kam až Putin zajde. Pro mě je klíčové naprosto odříznout Putina, je to psychopat a s těmi se nejedná.

