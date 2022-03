Rusko a Ukrajina se ve čtvrtek dohodly na otevření humanitárních koridorů pro odchod lidí a možném dočasném příměří kolem těchto koridorů, řekl ruský vyjednávač Vladimir Medinskij. Vyjednávači obou zemí se včera setkali na druhém kole rozhovorů. Podle Medinského jednání dosáhla „významného pokroku“. Ukrajinský vyjednavač Mychajlo Podoljak dohodu o otevření humanitárních koridorů potvrdil. Zároveň ale dodal, že vyjednávání žádný zásadní průlom nepřineslo a ukrajinští diplomaté nedosáhli cílů, které si stanovili. Třetí kolo rozhovorů se uskuteční v nejbližších dnech, podle běloruské agentury Belta počátkem příštího týdne.

Geopolitický analytik Michael Horowitz na Twitteru upozornil, že v případě Sýrie pro Rusko otevření „humanitárních koridorů“ znamenalo pouze záminku pro masivní vybombardování měst.

Ze čtvrtečního projevu ruského prezidenta Vladimira Putina se brzké dosažení plné dohody o příměří nezdá příliš pravděpodobné, upozornil na Twitteru moskevský zpravodaj Financial Times Max Seddon. V tom Putin obvinil ukrajinské síly, že používají vlastní civilní obyvatelstvo jako živé štíty, uvedla ruská agentura TASS. Podle Seddona se tím snaží odůvodnit vysoké počty civilních obětí, k nimž v posledních dnech na Ukrajině dochází. „Speciální vojenská operace“ se podle Putina rozvíjí přesně v souladu s harmonogramem a podle plánu. Ruské vojáky označil za hrdiny, zároveň ale uznal, že při bojích pokládají své životy. Jejich rodiny proto dostanou odškodné ve výši sedmi milionů rublů (zhruba 1,5 milionu korun).

Ruští poslanci také v pátek jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti v podobě až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím. Příslušnou novelu přijala Státní duma, dolní komora ruského parlamentu, hned ve třech čteních, oznámila ruská média. Zákon nyní zamíří k ruským senátorům a po jejich souhlasu k Putinovi k podpisu.

Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se ve svém projevu do Putina ostře opřel: „Co proboha chcete? Opusťte naši zemi. Pokud nechcete odejít teď, sedněte si se mnou k jednacímu stolu. Ale ne 30 metrů daleko jako s Macronem nebo Scholzem. Sedněte si se mnou a promluvme si. Čeho se bojíte? My nejsme hrozbou pro nikoho,“ uvedl.

Zelenskyj zároveň požádal o podporu Západu. Pokud spojenci nemohou zařídit bezletovou zónu nad zemí, měli by Ukrajině poskytnout letadla. Hlava státu zdůraznila, že světové společenství bylo při pomoci Ukrajině nerozhodné, píše Reuters.

Putin je velmi odhodlaný pokračovat v tažení na Ukrajině a jeho cílem je ovládnout celou zemi, uvedl dnes v prohlášení úřad francouzského prezidenta po telefonátu prezidentů Emmanuela Macrona a Putina. „To nejhorší nás teprve čeká,“ varuje Paříž citovaná agenturou AFP. Hovor se uskutečnil na žádost ruské strany. Situace na Ukrajině je nadále velmi nepříznivá a ruský prezident Vladimir Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci, uvedl Macron.

Ruské síly se soustředí na obklíčení Kyjeva a na oslabení odporu na zablokovaných sídlištích, uvedl v pátek ráno generální štáb ukrajinské armády. Jediným velkým městem, které od začátku invaze ruská armáda ovládla, je jihoukrajinský Cherson, pokračují ale tvrdé boje o strategický přístav Mariupol a Charkov, po metropoli druhé největší město v zemi. Mariupol je podle pátečních zpráv stále pod ukrajinskou kontrolou, byť je pravděpodobně kompletně obklíčeno a čelí intenzivnímu ostřelování.

Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát ČR v Charkově. Na svém webu to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí. Konzul Oleg Čigrinov i jeho asistent jsou v pořádku a neutrpěli zranění. „Tlaková vlna rozbila okna budovy konzulátu, míra škod uvnitř prostor úřadu není dosud známa,“ uvedl resort. Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař dnes telefonicky vyjádřil ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému ostrý protest proti útoku.

V Oděské oblasti u měst Černomorsk a Zatoka podle generálního štábu ruské jednotky připravují výsadek. Do oblasti přiletěly nadzvukové bombardéry Suchoj Su-24M. Ukrajinská strana také podle agentury Unian uvádí, že z Oděské oblasti přišly informace o explozích kazetových pum.

Ukrajinské námořnictvo potopilo svou vlajkovou loď, fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rukou nepřítele, který by ji mohl využít pro své cíle, například diverzi. Oznámil to dnes ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov a mluvčí námořnictva. „Velitel vlajkové lodě splnil rozkaz potopit plavidlo, aby se fregaty Hetman Sahajdačnyj, která právě byla v opravě, nezmocnil nepřítel. Je těžké představit si těžší rozhodnutí pro odvážného vojáka a celou posádku. Ale vybudujeme nové loďstvo. Moderní a silné. Teď je hlavní vydržet,“ napsal Reznikov na facebooku.

Rusové také obsadili jadernou elektrárnu v Záporoží, kterou v noci na pátek ostřelovali. Požár, který při nočním útoku v areálu vypukl, se podařilo ráno uhasit.

Český premiér Petr Fiala se ve čtvrtek prezidentem Milošem Zemanem dohodli, že mohou garantovat beztrestnost lidem, kteří půjdou bojovat na Ukrajinu abolicí. Fiala to řekl po jednání se Zemanem. Uvedl, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení. Na Pražský hrad se v minulých dnech obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. Na ministerstvu obrany evidovali ke středě více než 100 uchazečů. Ministerstvo už v úterý uvedlo, že někteří lidé se mohli obrátit na oba úřady zároveň. Zeman podle Fialy zároveň ocenil dosavadní kroky vlády ve vztahu k situaci na Ukrajině.

Vláda na svém nočním mimořádném jednání také schválila převod vojenského materiálu v hodnotě 17 milionů korun Ukrajině. Jedná se o dar od českých zbrojařů, uvedl Fiala. Také schválila možnost bezplatného převodu zásob ze státních hmotných rezerv pro humanitární pomoc.