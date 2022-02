Téměř pět milionů korun poslali lidé během půl dne do sbírky pro Ukrajinu pořádané organizací Post Bellum. „Nečekali jsme to. Jsme rádi, že se česká společnost snaží podpořit Ukrajince, je to obdivuhodné. Nedá se ale mluvit o radosti, protože...

24. 2. 2022 ▪ 3 min čtení