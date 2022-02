Ruský prezident Vladimir Putin zahájil dnes nad ránem „vojenskou operaci“ na Ukrajině. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové „vtáhl Evropu do války“. „Rusko po letech pracně budované stability přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen nevinných ukrajinských, ale i vlastních občanů a Evropanů,“ souhlasí s ní ministr zahraničí Jan Lipavský. Co nás teď čeká? Jaké budou další kroky Ruska? Česka? Evropské unie? Ptejte se v online debatě hlavního analytika HN Martina Ehla, odborníka na postsovětský prostor a Rusko Ondřeje Soukupa a reportéra Respektu Ondřeje Kundry, který je v tuto chvíli přímo na Ukrajině. Vaše otázky zodpoví také zpravodajka HN v Bruselu Kateřina Šafaříková.

Ptát se můžete už nyní, a to ZDE. Online debatu můžete sledovat v tomto článku dnes ve 14 hodin.