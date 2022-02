Ruský prezident Vladimir Putin se rozhodl, že uzná nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny. Tento krok zásadně ovlivňuje jednání se západními demokraciemi o bezpečnostním uspořádání v Evropě a zároveň dramaticky zvyšuje možnost větší invaze ruských jednotek na Ukrajinu. Přinášíme odpovědi na nejvážnější otázky spojené s novým vývojem.

Proč Putin uznal nezávislost separatistů z Doněcké a Luhanské lidové republiky?

Až dosud dávala Moskva přednost nepřímé kontrole a tím vytváření stavu neustálé nejistoty pro vládu v Kyjevě. Uznání znamená kolaps Minských dohod, a tedy konec naděje, že by se dalo najít mírové řešení. Pro Moskvu uznání znamená, že může na základě dohody o vzájemné pomoci s oběma separatistickými útvary, kterou Putin oznámil v televizním projevu, vyslat na jejich území ruskou armádu. Ta už v noci na území oboru separatistických republik podle stanice RFE/RL vstoupila.

Znamená to přímo válku?

Vstup ruských vojsk zvýší riziko přímého konfliktu mezi ruskými a ukrajinskými silami. Není totiž například jasné, zda Rusko uznává obě republiky v jejich faktických hranicích, nebo v oficiálních hranicích obou regionů. Separatističtí vůdci dříve požadovali uznání v hranicích obou regionů, ruský senátor Andrej Klimov ale včera řekl, že uznání se týká nyní ovládaného území, které tvoří zhruba třetinu území obou regionů. Ruská armáda, která získala podpisem smlouvy s povstalci právo vybudovat si na jejich území základny, by si mohla chtít vynutit přechod přes kontaktní linii – tedy aktuální velmi opevněnou frontu. To by znamenalo přímý bojový střet s ukrajinskou armádou, která se v posledních dnech brání tomu, aby odpovídala na desítky provokací a ostřelování ze strany separatistů. Jakákoliv reakce ukrajinských sil na provokaci z ruské strany se tak snadno může stát záminkou k většímu útoku dál na Ukrajinu.

