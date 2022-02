Z floridského mysu Canaveral odletěla další várka satelitů společnosti SpaceX pro síť Starlink, jež má v budoucnu umožnit přístup k internetu odkudkoli na Zemi. Jde o první úspěšné vynesení těchto družic po zkáze téměř 40 aparátů ze začátku února vinou geomagnetické bouře, kterou způsobila velká erupce na Slunci. Použitý první stupeň rakety letěl už pojedenácté a opět bezchybně přistál, tentokrát v Atlantském oceánu na plující plošině společnosti SpaceX „A Shortfall of Gravitas“.

Do okolí Země v pondělí odletělo 46 starlinkových aparátů, tedy o tři méně než 3. února. SpaceX se tak rozhodla, aby bylo možné satelity vynést na o něco vyšší a více kruhovou oběžnou dráhu než při předchozím startu. To by mělo předejít zániku v zemské atmosféře, který stihl před třemi týdny 38 družic. Sluneční erupce tehdy měla za následek zvýšení atmosférického odporu působícího na satelity na nízké orbitě.

Hlavním cílem projektu Starlink je dostupnější vysokorychlostní přístup k internetu po celém světě, zejména ve venkovských a odlehlých oblastech. Společnost vizionáře Elona Muska původně počítala s 1440 satelity, ale již získala souhlas pro 12 tisíc aparátů, a dokonce uvažuje o pozdějším rozšíření sítě využívající až 42 tisíc družic.

SpaceX neinformuje pravidelně o přesném počtu aktuálně fungujících satelitů Starlinku. Podle serveru Spaceflight Now ale společnost od roku 2018 už vypustila 2091 těchto aparátů, včetně prototypů. Kolem 200 se zřítilo, selhalo nebo bylo vyřazeno z provozu. Podle expertů by v současné době mělo poskytovat přístup na internet více než 1500 družic.

Muskova společnost plánuje v příštích deseti dnech dva další lety pro Starlink. Podle webu Spaceflight Now už v pátek z Kalifornie a pak 3. března z Floridy.