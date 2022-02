Aktivita ruských vojsk u hranic s Ukrajinou se přes víkend proměnila. Namísto shromažďování většího počtu vojáků a techniky lze nyní spatřit menší jednotky, které se dostávají do pozic mimo základny a cvičiště, což naznačuje větší bojovou připravenost. V noci na dnešek to uvedla společnost Maxar Technologies, která s pomocí satelitních snímků již několik týdnů monitoruje aktivity ruské armády.

Analytici se v poslední době zaměřují především na oblast kolem ruského města Bělgorod, odkud podle nich pravděpodobně vzejde hlavní část případné ofenzivy vůči Ukrajině. Moskva i přes vojenské manévry opakovaně odmítá, že by měla v plánu svého souseda napadnout.

Nad regionem bylo v posledních dnech zamračeno a pohyby vojsk proto nešlo sledovat z oběžné dráhy. V neděli se však vyjasnilo a podle analýzy stop ve sněhu od firmy Maxar se zdá, že řada menších jednotek nedávno vyjela ze základen a začala se rozmisťovat u okrajů lesů. „Pro mě je to náznakem větší (bojové) připravenosti,“ řekl vysoce postavený činitel firmy Maxar Stephen Wood.

Agentura Reuters poznamenává, že se jí satelitní fotografie poskytnuté firmou nepodařilo nezávisle ověřit.

Podle Maxar byla rovněž zjištěna nová technika u nedalekého města Valujki asi 15 kilometrů od ukrajinských hranic a nové jednotky jsou také v terénu severozápadně od Bělgorodu. Z jednoho z místních polí rovněž ruská armáda udělala přistávací plochu pro vrtulníky.

Lidé z amerických tajných služeb podle médií již v pátek varovali, že asi 40 až 50 procent z celkem 150 000 ruských vojáků u ukrajinských hranic se přesunulo do bojových pozic. Prezident USA Joe Biden pak prohlásil, že se jeho ruský protějšek Vladimir Putin k invazi na Ukrajinu již rozhodl a že k ní může dojít v řádu dní.

Napětí kolem situace na Ukrajině je v posledních dnech velmi vysoké. Obavy posílilo mimo jiné nedělní prodloužení vojenských cvičení v Bělorusku, jichž se účastní asi 30 000 ruských vojáků. Manévry měly původně skončit již o víkendu, což Moskva i Minsk dříve opakovaně potvrzovaly. Západ tvrdí, že by Rusko mohlo tyto jednotky využít v případě invaze k útoku na Kyjev, Kreml to nicméně opět odmítá.

Ruské seznamy

Podle americké vlády Rusko vytváří seznam Ukrajinců, které v případě invaze do země plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů. Informoval o tom dnes list The New York Times s tím, že USA o tom informovaly Vysokou komisařku OSN pro lidská práva Michelle Bacheletovou. USA rovněž varují, že pokud ruská armáda skutečně vtrhne na území sousední země, bude mučit či unášet civilisty, přičemž se zaměří především na odpůrce invaze, novináře, běloruské disidenty v exilu a příslušníky etnických, náboženských a sexuálních menšin.

„Máme důvěryhodné informace, které naznačují, že ruské jednotky vytváří seznamy Ukrajinců, které chtějí zabít nebo poslat do táborů po vojenské okupaci,“ píše americká vláda. „Máme rovněž důvěryhodné informace, že ruské jednotky pravděpodobně použijí smrtící prostředky k rozehnání pokojných protestů nebo zastavení jiného pokojného odporu civilního obyvatelstva,“ pokračuje dopis podepsaný Bathshebou Crockerovou, americkou velvyslankyní při OSN v Ženevě.

Spojené státy podle dopisu upozornily na nebezpečí porušování lidských práv v případě ruské invaze ve čtvrtek při vystoupení šéfa diplomacie Antonyho Blinkena před Radou bezpečnosti OSN. Ten ve svém projevu mimo jiné vyzval Rusko, ať stáhne svoje vojáky z pohraničí a vrátí se k jednacímu stolu. Blinken plánuje ve čtvrtek setkání se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, pokud tedy Rusko do té doby nenapadne Ukrajinu. Domlouvat by měli mimo jiné detaily případného summitu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.