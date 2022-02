Spojené státy kvůli hrozbě ruské invaze na Ukrajinu zavírají svou ambasádu v Kyjevě a její operace přesouvají do Lvova na západě země. V pondělí to oznámil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Na velvyslanectví v Kyjevě rovněž ničí počítače a ruší zabezpečené linky, čímž zařízení učiní nepoužitelným pro diplomatické účely, napsal list the Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na vyjádření nejmenovaných činitelů americké vlády a její interní dokumenty.

Blinken jako důvod pro přesun ambasády uvedl „dramatické přibývání ruských sil“ na hranicích s Ukrajinou a bezprostřední hrozbu invaze Ruska na Ukrajinu. „Ambasáda (po přesunu) zůstane otevřená a v kontaktu s ukrajinskou vládou," stojí v ministrově vyjádření. „Důrazně vyzýváme všechny americké občany, kteří jsou stále na Ukrajině, aby zemi okamžitě opustili,“ dodal.

Podle zdrojů WSJ se americká diplomacie snaží především zabránit tomu, aby v případě ruské invaze Moskva získala některé z utajovaných materiálů, které byly na ambasádě v Kyjevě. V neděli podle vnitřních dokumentů americké vlády dorazilo do USA 56 pracovníků zastupitelského úřadu společně s utajovanými dokumenty z velvyslanectví.

Americké velvyslanectví v Kyjevě již o víkendu uvedlo, že většina jeho diplomatů dostala příkaz opustit Ukrajinu. V zemi podle ní zůstala jen úzká skupina klíčových pracovníků.

Blinken v pondělním prohlášení uvedl, že USA stále zachovávají svůj „neochvějný závazek vůči Ukrajinské suverenitě a územní celistvosti“, k přesunu ambasády se podle něj rozhodly kvůli ochraně svých pracovníků v zahraničí. Spojené státy rovněž dál doufají v diplomatické řešení nynější krize. „Cesta diplomacie je stále dostupná, pokud se Rusko rozhodne vydat se po ní v dobré víře. Těšíme se na to, že se na ambasádu vrátí naši pracovníci, jakmile to podmínky dovolí,“ dodal.

Západní země v posledních dnech varují, že vpád Ruska na Ukrajinu může přijít každým dnem. Podle Pentagonu Moskva stále zvyšuje počty svých vojenských sil u ukrajinských hranic. „Je to armáda, která stále narůstá do síly, je stále připravenější,“ řekl v pondělí mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby.

Moskva popírá, že by chtěla svého souseda napadnout a Západ obviňuje z hysterie.

Šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian v pondělí řekl, že má Rusko připraveny „veškeré prvky“ pro silnou invazi na Ukrajinu. V tuto chvíli ale podle něj nic nenaznačuje tomu, že se ruský prezident Vladimir Putin pro invazi již rozhodl.

Americký prezident Joe Biden a britský premiér Boris Johnson se v pondělí shodli na tom, že stále existuje prostor pro diplomacii. Útok by podle nich vedl k dlouhé krizi v Rusku.