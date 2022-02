V nejbližších dnech dojde k invazi na Ukrajinu. Tvrdí to americký prezident Joe Biden, který to v pátek večer řekl představitelům Severoatlantické aliance a Evropské unie. Ruský útok by tak mohl přijít v době, kdy se odehrávají zimní olympijské hry v Pekingu. Na Bidenovo varování upozornil server The Guardian.

Právě od pátku zasedá mimořádně rada NATO. Podle zpravodajky HN v Bruselu Kateřiny Šafaříkové potrvají jednání kvůli hrozbě ruské invaze na Ukrajinu i celý víkend. Situace je napjatá, západní zpravodajské služby už dokonce zkoumají, jak přesně má ruský útok vypadat. Zdá se, že nejpravděpodobnějším scénářem ruské ofenzívy je obklíčení Kyjeva, jehož cílem by byla nucená změna ukrajinského režimu.

Několik minut po Bidenově varování doporučila Velká Británie svým občanům, aby opustili Ukrajinu, dokud k tomu mohou ještě využít komerční prostředky. Zároveň varovala před jakýmikoli cestami do této země. Hromadění ruských sil u hranice s Ukrajinou od ledna podle sdělení britské vlády zvýšilo hrozbu vojenského zásahu, informovala agentura Reuters.

Britský ministr obrany Ben Wallace varoval svůj ruský protějšek, že invaze na Ukrajinu by měla „tragické následky“, uvedla televize BBC. Sergej Šojgu však prohlásil, že rostoucí vojenské napětí v Evropě „není vinou Moskvy“.

A Británie nevaruje své občany jako jediná. Podobné stanovisko již ve čtvrtek vydaly Spojené státy, Biden dokonce uvedl, že „věci se mohou rychle zvrtnout“. V pátek se pak k USA připojilo i Nizozemsko, Japonsko, Jižní Korea a Lotyšsko. Necestovat do této země radí svým občanům také Izrael.



Česká diplomacie podle mluvčí Lenky Do situaci každý den detailně sleduje. Podobné doporučení jako zmíněné země ale Česko zatím nevydalo. Na své internetové stránce Černínský palác mimo jiné českým občanům doporučuje necestovat do příhraničních oblastí Ukrajiny na východě a severu země a radí jim, aby se při pobytu na Ukrajině registrovali v systému DROZD.

Bruselský server Politico uvádí, že Evropská unie doporučila svým neklíčovým diplomatickým pracovníkům, aby urychleně opustili Ukrajinu. Podle jednoho z těchto úředníků to napsal v interním e-mailu velvyslanec EU na Ukrajině Matti Maasikas.

Rusko na svém území u ukrajinských hranic shromáždilo zhruba 100 tisíc vojáků a další vyslalo do Běloruska, kde ve čtvrtek začalo společné cvičení. Západní země už několik týdnů upozorňují na možnou ruskou invazi do sousední země. Moskva podobná obvinění odmítá. Tvrdí také, že se ruští vojáci po desetidenním cvičení v Bělorusku vrátí zpět do Ruska.

Současné napětí přichází osm let poté, co Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym na jihu země. Od té doby ukrajinská armáda bojuje s proruskými povstalci ve východních oblastech poblíž hranic s Ruskem.