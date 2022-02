Další úspěch slaví hokejistky na hrách v Číně. Tým uspěl i ve druhém utkání na olympijském turnaji v Pekingu, když zdolal Švédky 3:1. Dvakrát se střelecky prosadila Tereza Vanišová a jednou Klára Hymlárová. Češky tak zopakovaly výsledek z úvodního zápasu proti domácím Číňankám. Vypracovaly si dvoubrankový náskok, který v závěru druhé třetiny snížila Emma Murénová, ale více už brankářka Klára Peslarová Seveřankám nedovolila. K dalšímu utkání nastoupí v pondělí proti Dánkám, které v sobotu prohrály s Japonkami 2:6 a nemají ani bod.

Na nepopulárním čtvrtém místě skončila na rychlobruslařské dráze Martina Sáblíková. Na trati 3000 metrů zopakovala čtvrté místo z Pchjongčchangu a sedmou olympijskou medaili nezískala. Vyhrála favorizovaná Nizozemka Irene Schoutenová před Italkou Francescou Lollobrigidaovou a Kanaďankou Isabelle Weidemannovou. Druhá Češka Nikola Zdráhalová obsadila 18. místo.

„Hodně lidí možná čeká, že teď budu smutná z toho, že to necinklo, ale já jsem hrozně spokojená,“ řekla Sáblíková novinářům. „Fakt se mi jelo nádherně. Nemůžu říct, že bych úplně někde udělala chybu, že mi nevyšel krok. To se samozřejmě stává, ale teď to tak nebylo,“ uvedla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařská hvězda, startující na páté olympiádě.

Na bronz Sáblíková, která je držitelkou světového rekordu na této trati, ztratila 1,7 sekundy, za vedoucí ženou Světového poháru Schoutenovou zaostala téměř o tři a půl sekundy. Nezopakovala tak třetí místo z prosincového závodu SP v Calgary, kdy se poprvé v sezoně probojovala na stupně vítězů.

Na start závodu se v sobotu postavili také čeští biatlonisté. Do olympijských her vstoupili 12. místem v závodě smíšených štafet. Tým ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Mikuláš Karlík a Michal Krčmář doplatil ve větrně nevyzpytatelném závodě na 4x6 kilometrů na tři trestná kola debutanta Karlíka na třetím úseku. Zlato získali po napínavém průběhu a finiši Norové.

Navzdory třem trestným okruhům Tiril Eckhoffové dotáhl norskou čtveřici k druhému olympijskému triumfu v této disciplíně Johannes Thingnes Bö. Trojnásobný vítěz Světového poháru porazil v cílové rovince úřadující šampiony z Francie, za něž finišoval Quentin Fillon Mailet. Třetí skončili Rusové.

Češi zaznamenali při třetí olympijské účasti ve smíšené štafetě nejhorší umístění v historii. Před osmi lety v Soči skončili na druhém místě, v roce 2018 v Pchjončchangu byli osmí.

V sobotu se také poprvé zapojil do tréninku hokejové reprezentace v Pekingu útočník David Krejčí. Ten měl po příletu pozitivní test na covid, další odběry už byly negativní. Čeští hokejisté však přišli o jediný přípravný zápas před olympijským turnajem. Na přání Švédů, kteří měli být jejich soupeřem, byl nedělní modelový duel zrušen.