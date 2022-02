Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes v Praze podepíše s českým protějškem Petrem Fialou dohodu o dole Turów. Stane se tak v den, kdy se Soudní dvůr EU postavil na stranu Česka ve sporu, který vypukl zhruba před rokem, když Česko podalo na Polsko žalobu. Pokud se obě země dohodnou, tak žaloba bude moci být stažena. Smlouvu už podle informací HN schválila jak česká, tak polská vláda.

Jednání o konečné podobě dohody podle informací HN vrcholily v posledních dnech a obě strany na ně uvalily přísné informační embargo. Podle informací HN z českých i polských zdrojů je výsledný kompromis podobný návrhu, který česká a polská delegace projednávaly od konce září. Česko by mělo získat od polské strany odškodné 45 milionů eur, z nichž by mělo uhradit škody způsobené polskou těžbou na české straně. Jde především o úbytek vody.

Česká strana přistoupila na kompromis ohledně trvání smlouvy. Česko požadovalo, aby smlouva platila deset let po ukončení platnosti smlouvy, nakonec se Praha a Varšava domluvily na trvání pět let. Platnost by se měla odvíjet od toho, jak dlouho bude těžba v dole probíhat. V tuto chvíli má platnou koncesi do roku 2026. Její prodloužení do roku 2044 tento týden zpochybnil varšavský správní soud, který řešil žalobu polských ekologických organizací.

Arbitrem v případě sporu by měl být Soudní dvůr EU, což se původně polské straně také příliš nelíbilo. Čeští vyjednavači ale polské straně dávali najevo, že vzhledem k tomu, že vede spory o právní stát a platnost unijních pravidel v Polsku, tuto záruku požadují.

Do tiskové konference premiérů, která se má konat dnes ve 13 hodin v Praze, se nikdo ze zúčastněných nechce oficiálně k výsledku jednání vyjadřovat. Do Prahy míří také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho protějšek, maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski. „Mediální ticho v posledních dnech k dohodě podle mě přispělo. Mohu pouze říci, že kraj je s dohodou spokojen,“ řekl HN Půta.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller agentuře PAP ovšem řekl, že Morawiecki letí do Prahy „na další kolo vyjednávání“. Podle něj „v tuto chvíli ještě není možné mluvit o dohodě“.

Morawiecki letí na podpis do Prahy v čase, když Česko ve svém sporu s Polskem dosáhlo předběžného vítězství před Soudním dvorem Evropské unie, tedy nejvyšším soudem v unii. Jeho generální advokát, tedy fakticky poradce soudu, dal za pravdu Praze – Polsko podle jeho verdiktu porušilo unijní právo, když povolilo prodloužení těžby v dole Turów bez posouzení jejího dopadu na životní prostředí.

Stanovisko generálního advokáta je pouhým doporučením. Soudní dvůr EU se jím ale ve velké většině případů nakonec řídí.

Soudní dvůr na českou žádost už dřív rozhodl, že Polsko musí s těžbou okamžitě přestat, dokud soud nevydá konečné stanovisko. Poláci to ale ignorovali. Za to jim soud vyměřil pokutu ve výši půl milionu eur každý den. Polská vláda ji ale odmítá platit.

Pro polského premiéra Mateusze Morawického je ukončení sporu o Turów důležité vnitropolitické téma, protože je pod tlakem svých vnitrokoaličních oponentů, především euroskeptického ministra spravedlnosti Zbigniewa Zobry. Není zatím jasné, zda bude vykládáno jako politické vítězství, když Polsko bude muset zaplatit Česku vysoké odškodné a zároveň i pokutu do unijní pokladny za to, že od května pokračuje důl Turów v těžbě, i když ji Soudní dvůr EU v květnu předběžným opatřením zakázal.