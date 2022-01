Rafael Nadal vyhrál tenisové Australian Open a má rekordní 21. grandslamový titul. Pětatřicetiletý Španěl ve finále s Daniilem Medveděvem otočil zápas z 0:2 na sety a po více než pěti hodinách zvítězil 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 a 7:5. V historických tabulkách se tak odpoutal od dvacetinásobných šampionů Rogera Federera a Novaka Djokoviče.

Nadal se na začátku roku vrátil na kurty poté, co druhou polovinu minulé sezony zmeškal kvůli zranění chodidla. První set s turnajovou dvojkou Medveděvem, který byl po Djokovičově vyhoštění nejvýše postaveným hráčem v pavouku, jasně prohrál. Ve druhé sadě nevyužil šance a ztratil ji v tie-breaku. Ani to ale španělského veterána nezlomilo a nakonec ruskému soupeři nedovolil navázat na triumf z US Open.

V pátém setu Nadal ještě za stavu 5:4 utkání nedopodával, ale pak Medveděvovi vzal servis znovu a druhou šanci už využil. Když volejem proměnil mečbol, bylo vidět na jeho tváři dojetí i nevěřícný úsměv.

