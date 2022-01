Očkovaní lidé nebudou muset po příjezdu do Anglie podstupovat test na koronavirus, oznámil v pondělí premiér Boris Johnson. Ministr dopravy Grant Shapps později potvrdil, že změna pravidel nastane 11. února ve 04:00 místního času, tedy před začátkem britských školních prázdnin. Určitého zmírnění doznají i pravidla pro neočkované. Cílem rozvolnění je podle premiéra ukázat, že je země otevřená turistům i obchodu. Skotsko, Wales a Severní Irsko si svoje pravidla určují samostatně, v minulosti však často následovaly příklad centrální vlády, jež stanovuje opatření pro Anglii.

„Díky těžkým rozhodnutím, která jsme učinili (...), máme nejotevřenější ekonomiku a společnost v Evropě,“ řekl Johnson. „A ačkoliv musíme být opatrní, procházíme omikronovou vlnou a vidíme, že se čísla zlepšují,“ dodal.

Všichni lidé přijíždějící ze zahraničí do Anglie za současných podmínek musí podstoupit do 48 hodin po příjezdu antigenní nebo PCR test na koronavirus. Neočkovaní cestovatelé starší 18 let navíc potřebují také test PCR odebraný nejpozději 48 hodin před odjezdem a kromě druhého dne po příjezdu mají podstoupit PCR test také osmý den po příjezdu a deset dní mají být v karanténě.

Podle nových pravidel nebude po očkovaných vyžadován test po příjezdu. Neočkovaným odpadne povinnost karantény a testu osmý den po příjezdu, nadále se však budou muset testovat před cestou a dva dny po příjezdu. Cestovní formulář budou muset nadále vyplňovat všichni, dozná však určitých změn a bude zjednodušen.

„Dnes mohu potvrdit, že náš mezinárodní cestovní režim bude liberalizován v rámci našich snah, aby rok 2022 byl rokem, ve kterém budou cestovní omezení, uzávěry a omezování veřejného života minulostí,“ sdělil ministr dopravy Shapps Dolní sněmovně. Dodal, že povinnost testování po příjezdu přestane pro plně očkované platit 11. února v 04:00.

„To znamená, že po měsících testování před odletem, testování po příletu, samoizolaci, dodatečných výdajích, vše, co nyní plně očkovaní lidé budou muset udělat při cestě do Spojeného království, je vyplnit příjezdový formulář,“ dodal.