Nebývá časté, aby miliardář vedl svůj vlastní podcast. Chamath Palihapitiya, americký internetový investor, jehož majetek časopis Forbes ocenil na 1,2 miliardy dolarů, jeden takový má. Jmenuje se All In a většinou se zabývá technologiemi. Nyní se v něm ale Palihapitiya vyjádřil, že útlak Ujgurů čínskou vládou ho nezajímá. „Kdykoliv řeknu, že mě útlak Ujgurů zajímá, tak lžu, protože mě to ve skutečnosti vůbec nezajímá. Takže ti nebudu lhát a řeknu ti pravdu. Není to pro mě priorita,“ řekl spoluautorovi podcastu, internetovému podnikateli Jasonu Calanisovi.

Ten komentoval politiku amerického prezidenta Joea Bidena ohledně Číny a zavedení sankcí proti firmám, které odebírají zboží vyrobené v čínských táborech nucených prací, ve kterých jsou vězněny statisíce Ujgurů. „Buďme upřímní, nikoho nezajímá, co se děje Ujgurům. Ty o tom mluvíš proto, že tebe to zajímá. Ale tvrdá pravda je, že zbytek z nás to nezajímá. Pro mě je to pod rozlišovací schopnost,“ řekl v podcastu Chamath Palihapitiya. Dále vysvětlil, že ho zajímají dodávkové řetězce, změna klimatu, nefunkční americký zdravotnický systém anebo ekonomické důsledky možné čínské invaze na Tchaj-wan. Ale Ujguři rozhodně ne.

Jeho výrok se začal rychle šířit po sociálních sítích. K reakci to donutilo i basketbalový klub Golden State Warriors, kde Chamath Palihapitiya vlastní deset procent akcií. „Minoritní akcionář, který nijak nezasahuje do každodenního provozu klubu, pan Palihapitiya, nemluví za naši franšízu a jeho názory zcela jistě neodrážejí názory naší organizace,“ napsal klub na Twitteru.

Chybu nakonec uznal i sám miliardář. „Když jsem si znovu poslechl podcast, tak jsem si uvědomil, že mi tam chybí empatie. Přiznávám to. Moje rodina uprchla ze země, která má své vlastní problémy s lidskými právy, takže je to součástí mé životní zkušenosti. Aby bylo jasno, mé přesvědčení je, že lidská práva jsou důležitá, ať už je to v Číně, ve Spojených státech nebo kdekoliv jinde. Tečka,“ napsal také na Twitteru. Palihapitiya se narodil na Srí Lance, ale v jeho pěti letech rodina odjela do Kanady, kde získali status uprchlíků. Jeho matka pracovala jako uklízečka, otec byl často nezaměstnaný. Sám Palihapitiya při studiích pracoval v Burger Kingu. Po vystudování ale udělal strmou kariéru v Silicon Valley. Stal se nejmladším viceprezidentem internetového gigantu AOL, následně pomáhal s rozjezdem ve Facebooku, kde měl na starosti růst počtu uživatelů. Po čtyřech letech jeho působení množství uživatelů Facebooku překročilo miliardu. Před deseti lety odešel a založil investiční fond Social Capital.