Na zimních olympijských hrách bude znovu po 24 letech startovat jamajský čtyřbob. V Pekingu bude mít karibská země zastoupení dokonce ve třech disciplínách, protože kvalifikační kritéria splnil také dvojbob a ženský monobob, který bude v Číně slavit premiéru pod pěti kruhy.

„Jamajko, máme bobový tým na cestě do Pekingu. Bude to oheň na ledě,“ uvedl jamajský svaz na Twitteru. „Je to poprvé, co se Jamajka kvalifikovala do tří bobových olympijských soutěží,“ konstatoval.

Jamajský čtyřbob se pod pěti kruhy představí poprvé od her v Naganu v roce 1998. O deset let dříve v Calgary slavila historickou premiéru legendární posádka pilota Dudleyho Stokese, jež se stala předlohou pro hollywoodský filmový hit Kokosy na sněhu. Alespoň ve dvojbobu měli Jamajčané zastoupení ještě v Salt Lake City 2002 a Soči 2014, minule v Pchjongčchangu na startu muži v ledovém korytě nebyli, pro změnu ale sestavily dvoučlennou posádku ženy.

Tentokrát bude ženský dvojbob jedinou disciplínou, ve které Jamajčané zastoupení mít nebudou. Národní svaz se nicméně potýká s velkými finančními potížemi, které neumožňují pořídit špičkové závodní stroje. „Naši sportovci tvrdě pracují, obětují se, stejně jako všichni ostatní, ale bez špičkového vybavení nikdy nemohou dosáhnout na svůj potenciál,“ uvedl svaz na svém webu. Už od listopadu proto zorganizoval crowdfundingovou kampaň na pomoc bobistům, ale z potřebných 194 tisíc dolarů se Jamajčanům dosud sešlo jen 4000.