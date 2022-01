Jak už asi víte, došlo k sopečné erupci sopky Hunga Tonga-Hunga Haʻapai a jak ukazují záběry z družic na oběžné dráze, byla to pořádná řacha.



Co to znamená, proč to tam bouchlo a co to pro nás bude znamenat?



Na to si zkusíme odpovědět níže.#vesmírníček #soptímeVsouvislostech https://t.co/DSJs2sroDr