„Hraní na olympiádě vnímám jako třešničku na dortu svého studia. Bylo to za odměnu. V Americe jsem si musel všechno vybojovat sám, ale i díky tomu jsem se dostal na nejlepší čínskou univerzitu,“ říká Matěj Číp, který v Číně studuje hru na cimbál. „Byl to pro mě velký sen. Bez čínštiny tu studovat nejde. Je to nejtěžší jazyk, co si můžu představit, ale zamiloval jsem se do něj,“ dodává.