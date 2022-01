On-line supermarket Rohlík.cz plánuje během příštích let obměnit svoji flotilu rozvážkových dodávek, kterou dnes tvoří sedm set převážně plynových Volkswagenů Caddy a up!, Fiatů Doblò, Škod Citigo a Seatů Mii. Do konce roku chce mít firma ve...

24. 11. 2021