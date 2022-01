Nejlepší tenista světa Novak Djoković dostal výjimku umožňující start na Australian Open díky tomu, že v posledních šesti měsících prodělal nemoc covid-19. Djoković to tvrdí v dokumentech, které jeho právníci předložili australskému soudu. Ten má v pondělí rozhodnout o tom, jestli srbský tenista bude moci vstoupit do země a startovat na prvním Grand Slamu sezóny. Nebo jestli bude muset Austrálii opustit.

Djoković se podle agentury Reuters hájí tím, že měl pozitivní test na covid 16. prosince. Na základě toho dostal od pořadatelů Australian Open výjimku – na turnaji jinak můžou startovat jedině hráči a hráčky, kteří jsou proti covidu očkovaní. Z tohoto pravidla existuje několik málo výjimek včetně prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Australská vláda ale Djokoviče po příletu do země nechala zadržet a chtěla ho vyhostit. Tenista se proti rozhodnutí odvolal k soudu, který má rozhodnout v pondělí.

Australské úřady tvrdí, že doklad o prodělání covidu pro vstup do země nestačí. Organizátoři Australian Open tedy takovou výjimku pro povolení startu neměli připustit. Djoković odmítl sdělit, jestli je očkovaný. Očkování ale opakovaně kritizoval. Austrálie má pro vstup do země jedny z nejpřísnějších pravidel na světě – v zásadě vstup umožňuje jen očkovaným lidem.

Podobný případ se stal také české tenistce Renatě Voráčové. Ta už v Austrálii byla a nastoupila na přípravném turnaji. Úřady jí ale následně zrušily víza s tím, že není očkovaná a má pouze doklad o prodělání covidu. Ten ale podle nich nestačí. Voráčová následně ze země odletěla. „Možná nás uvedli v omyl, což je nepříjemné,“ řekla Voráčová o pořadatelích Australian Open pro deník Sport.

Djoković je světovou tenisovou jedničkou. Pokud by v Austrálii nastoupil a zvítězil, získal by už jednadvacátý grandslamový titul. Tím by překonal Rogera Federera a Rafaela Nadala a stal by se v tomto směru nejúspěšnějším tenistou v historii.