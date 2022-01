Snad žádný tenista na kurtu netleská povedeným úderům soupeře tak často jako Novak Djoković. Když se s kariérou loučil český hráč Radek Štěpánek, Djoković neváhal a přiletěl na jeho rozlučkovou exhibici do Prahy. To by rozhodně neudělali všichni. A přesto platí, že snad žádný tenista není u diváků méně oblíbený. Když hraje, publikum má téměř s železnou pravidelností na straně jeho soupeř. Ve značné míře je to vidět nyní, ve sporu o to, jestli může Djoković nastoupit na tenisovém Australian Open. Australské federální úřady ho zadržely na letišti, odmítly ho vpustit do země a chtějí ho deportovat. Odvolací soud rozhodující o vyhoštění tenisty ze země byl odročený na pondělí deset hodin místního času.

Za neoblibou srbského tenisty je do jisté míry nespravedlnost daná tím, že fanoušci nelibě nesou Djokovičovy úspěchy. Srbský tenista už v počtu vyhraných grandslamových titulů dohnal Rogera Federera a Rafaela Nadala, dva, bez nadsázky, tenisové bohy. A má všechny předpoklady pro to, aby je předstihl. Sesadit idoly z piedestalu, to jen málokdo dokáže odpustit.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.