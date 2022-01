Australské úřady odepřely Novaku Djokovičovi vstup do země a podle informací listu The Age musí ještě během dne (ve čtvrtek) odcestovat. Srbský tenista, který po středečním příletu do Melbourne uvízl na letišti Tullamarine, nepředložil potřebné doklady a nesplnil podmínky pro překročení hranice.

Djokovič se dostal do problémů kvůli špatnému typu víza, které mu nyní bylo zrušeno. Srbský hráč chtěl do Austrálie vstoupit na základě dokumentu, který neumožňuje zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru. Právní zástupci světové jedničky se ještě snaží rozhodnutí zvrátit.

„Cizinci, kteří nemají platná víza nebo jim bylo vízum zrušeno, budou zadrženi a vykázáni z Austrálie," uvedla australská pohraniční služba v oficiálním prohlášení.

Srbský tenista přiletěl na Australian Open bojovat o rekordní 21. grandslamový titul právě díky výjimce, kterou za dosud nevyjasněných okolností obdržel. Imigračním úředníkům musel předložit dokumenty dokazující oprávněnost lékařské výjimky. Spekuluje se, že ji získal díky prodělání covidu-19 v posledních šesti měsících. Hráč ale podrobnosti nezveřejnil a nikdo jiný to udělat nemůže.

Udělení výjimky pro Djokoviče v Austrálii vyvolalo vlnu nevole, protože Australian Open je jinak přístupné jen pro očkované hráče a veškeré další aktéry a v zemi platí přísná nařízení.

Na schválení vstupu do země čekal srbský tenista od příletu ve středu před půlnocí australského času podle svého otce v izolaci, kde ho hlídala policie. „Novak je momentálně v místnosti, do které nikdo jiný nesmí. Před vstupem do ní hlídají dva policisté,“ citoval Srdjana Djokoviče internetový portál B92, podle kterého u sebe tenista nemohl mít ani mobilní telefon.

Pomoc Djokovičovi nabídl srbský prezident Aleksandar Vučič. „Řekl jsem našemu Novakovi, že je s ním celé Srbsko a že naše úřady dělají, co mohou, aby to obtěžování nejlepšího tenisty světa okamžitě skončilo,“ uvedl Vučič v prohlášení na instagramu.

V Bělehradě byl na ministerstvo zahraničí předvolán australský velvyslanec, v Austrálii se v případu angažuje srbská ambasáda. S prodlužujícím se jednáním s imigračními úředníky ale podle australských médií rostla pravděpodobnost, že Djokovič bude nakonec muset odletět ze země.

Tým dvacetinásobného grandslamového šampiona požádal o špatný typ víza. Pohraniční služba kvůli tomu kontaktovala vládu státu Victoria. „Federální vláda se dotázala, zda podpoříme žádost Novaka Djokoviče o vstupní víza do Austrálie. Neposkytneme Novaku Djokovičovi individuální podporu při žádosti o víza, aby se zúčastnil Australian Open 2022. Vždycky jsme jasně deklarovali dvě věci: schvalování víz je záležitostí federální vlády a zdravotní výjimky jsou záležitostí lékařů,“ uvedla na twitteru ministryně sportu státu Victoria Jaala Pulfordová.

Mluvčí pohraniční služby později její vyjádření upřesnila. „Australský pohraniční úřad nežádal vládu Victorie o souhlas s vízem. Chtěl, aby vláda Victorie potvrdila svá veřejná vyjádření o podpoře jeho vstupu do země, a zjišťoval, zda má Victoria informace ohledně jeho zdravotní dokumentace,“ citoval ji The Age.