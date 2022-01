Čelní finští politici hodili ve svých novoročních projevech rukavici ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Finsko, které si udržuje neutralitu, silnou armádu a spojenectví s také neutrálním Švédskem, by mohlo v případě ohrožení zvážit vstup do NATO. Ve svých projevech na začátku roku to řekl jak finský prezident Sauli Niinistö, tak premiérka Sanna Marinová. Tento finský, zatím jen slovní, krok jde přímo proti požadavkům ruského prezidenta Vladimira Putina, který od USA a od NATO chce záruky, aby se aliance nerozšiřovala k ruským hranicím, jinak může ruská armáda zaútočit na Ukrajinu.

„Finský prostor k manévrování a svoboda volby také zahrnují možnosti účasti ve vojenské alianci a podání přihlášky ke členství v NATO, pokud bychom se takto rozhodli,“ řekl v novoročním projevu prezident Sauli Niinistö.

