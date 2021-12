Polská opozice může mít pocit, že parlamentní volby v roce 2019 nebyly férové. Tvrdí to přinejmenším senátor Krzysztof Brejza poté, co vyšlo najevo, že jeho telefon byl v době vrcholu volební kampaně odposloucháván pomocí programu Pegasus izraelské firmy NSO Group. Právě on byl tehdy šéfem volebního štábu největší opoziční strany Občanská platforma.

„Vyhráli volby špinavými metodami, rozbili práci štábu, po útocích jsem musel rezignovat. Ty volby byly zfalšované,“ prohlásil Brejza v deníku Gazeta Wyborcza, když agentura AP minulý týden o odposleších informovala. Potvrdila to také kanadská výzkumná instituce Citizen Lab Torontské univerzity. Brejza pojal podezření dokonce ještě dříve – už před třemi měsíci podal trestní oznámení a byl na výslechu na prokuratuře v roli poškozeného. „Vypadalo to ale, že prokurátoři mají strach,“ řekl tehdy Brejza.

