Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí doporučila vakcínu americké farmaceutické firmy Novavax k použití u dospělých. Pokud ji nyní schválí Evropská komise, bude mít EU k dispozici pátou vakcínu proti nemoci covid-19.

Vakcína Novavax „splnila kritéria EU pro účinnost, bezpečnost a kvalitu“, uvedla v prohlášení EMA. Souhlas s doporučením lékové agentury ze strany Evropské komise je podle agentury DPA nyní již pouhou formalitou. O schválení své vakcíny požádala americká firma evropský regulační úřad v polovině listopadu.

Jedna ze složek této očkovací látky by se mohla vyrábět také v Česku, které už má objednáno 370 tisíc dávek tohoto preparátu. Dorazit by mohla v lednu. Generální ředitel Novavaxu Stanley Erck už dříve v rozhovoru pro HN prohlásil, že Česko by mohlo být v pořadí zemí, jež budou účinný preparát nakupovat, velice vysoko. „Určitě jste ve frontě hodně vepředu a Česko jako důležité místo pro výrobu získá přednost,“ uvedl. EU je po konečném schválení vakcíny připravena odebrat na 200 milionů dávek.

Dosud jsou v EU schváleny čtyři vakcíny – Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a Pfizer/BioNTech.

Vakcína Novavax funguje na jiném principu než látky firem Pfizer/BioNTech nebo AstraZeneca a Johnson & Johnson a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku. Preparát je stabilní mezi dvěma až osmi stupni Celsia, lze jej proto skladovat v běžných lednicích.

Rozhodnutí EMA udělit doporučení pro registraci vakcíny pro osoby starší 18 let přichází v době, kdy mnoho evropských zemí bojuje s rychlým šířením nakažlivější koronavirové varianty omikron. Novavax uvádí, že v současnosti testuje, do jaké míry bude její očkovací látka účinná také proti této variantě.