Alexej Miller není příliš zvyklý na ocenění v zahraničí. Šéf ruského plynového gigantu Gazprom je dokonce na americkém sankčním seznamu jako člověk blízký ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Přesto před dvěma lety získal srbské státní vyznamenání. A není se čemu divit. Jestliže Kreml na mnoho zemí používá Gazprom jako bič – když na ně vyvíjí tlak přes dodávky plynu, v Srbsku volí cukr v podobě levného plynu. Ten si balkánský stát zasloužil i sledováním ruských opozičníků.

V současnosti Bělehrad nakupuje od Gazpromu plyn podle slov srbského prezidenta Aleksandara Vučiče za „neuvěřitelnou cenu“ 270 dolarů za tisíc kubíků. Méně platí jen Bělorusko (128,5 dolaru) a Čína (171 dolarů). Na volném trhu v Evropě se přitom nyní platí více než tisíc dolarů. Dlouhodobý kontrakt ale letos končí a v létě Gazprom naznačoval, že by si představoval výrazné zvýšení ceny.

Vučič tvrdil, že Moskva by chtěla dostávat 800 dolarů za tisíc kubíků, což by podle něj bylo pro srbskou ekonomiku likvidační. Před několika týdny proto odjel za Putinem do Soči domlouvat se o nové ceně. Před cestou neskrýval své obavy a říkal, že na Putinově místě by příliš neustupoval.

