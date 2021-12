Premiér Andrej Babiš (ANO) neočekává, že by se Rusko chystalo zaútočit na Ukrajinu. Reagoval tak na informace, že Moskva u hranic s Ukrajinou shromáždila zhruba 100 tisíc vojáků včetně techniky využitelné pro případnou invazi. Babiš to řekl v Bruselu na své poslední zahraniční cestě v roli premiéra. „Neumím si představit, že by Rusko vojensky vstoupilo na Ukrajinu. Vůbec nechápu motivaci, proč by ji mělo napadnout, nerozumím tomu,“ prohlásil.

Spojené státy spojencům v Severoatlantické alianci prezentovaly data, která podle nich jasně dokazují, že Rusko by mohlo na Ukrajinu zaútočit už počátkem příštího roku. Řada evropských států NATO následně uznala, že takové nebezpečí opravdu hrozí. Moskva popírá, že by měla agresivní úmysly.

Pokud by se ale Rusko k invazi skutečně rozhodlo, byl by to podle Babiše mimořádně závažný krok. „To by byl obrovský problém pro celou planetu. Rusko dobře ví, že NATO stojí za Ukrajinou,“ uvedl končící český premiér.

Země NATO prohlásily, že by na případnou ruskou vojenskou akci reagovaly uvalením velmi tvrdých sankcí na Moskvu. Vojenský závazek k hájení Ukrajiny ale nemají.

Lídři států EU včetně Babiše budou o situaci jednat ve čtvrtek na summitu v Bruselu. Nejspíš Rusko vyzvou, aby zmírnilo napětí způsobené koncentrací jeho vojsk u ukrajinských hranic. „Jakákoliv další vojenská akce proti Ukrajině by měla masivní následky a přišla by ho (Rusko) velmi draho,“ stojí v návrhu závěrů summitu, který mají HN k dispozici. Premiéři či prezidenti států EU by se na něm měli podle očekávání ve čtvrtek shodnout.

Velmi tvrdými ekonomickými sankcemi Rusku pohrozily i USA. EU i Spojené státy už na Rusko uvrhly sankce kvůli jeho anexi Krymu a následné vojenské podpoře separatistů na východní Ukrajině.

Moskva otevřeně prohlásila, že požaduje po zemích NATO závazek, že nikdy neposílí svou členskou základnu o Ukrajinu ani Gruzii. Členové aliance to odmítají s tím, že je právem každé země vybrat si, do jakého spojeneckého svazu chce vstoupit. Na druhou stranu, vstup Ukrajiny a Gruzie do NATO nyní reálně není na pořadu dne.