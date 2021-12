Může to být komplikace nejen pro tisíce lyžařů, kteří plánují dovolenou v Alpách. Italská vláda v úterý schválila prodloužení nouzového stavu do 31. března. Opatření musí schválit ještě parlament, kde má ale kabinet premiéra Maria Draghiho pohodlnou většinu. Od čtvrtka se výrazně zpřísní pravidla pro příjezdy ze zemí Evropské unie. Osoby bez očkování proti covidu-19 budou muset nastoupit pětidenní karanténu, ostatní se budou muset při příjezdu do Itálie prokázat negativním PCR nebo antigenním testem, informují italská média. Zpřísněná pravidla pro cestovaní budou platit do 31. ledna.

Pokud opatření schválí parlament, nouzový stav bude v Itálii trvat více než dva roky. Poprvé začal platit loni 31. ledna a stávající stav nouze platí do konce roku. Vláda bude muset vydat zcela nový dekret, protože jeden stav nouze lze prodlužovat maximálně 24 měsíců.

Prodloužení umožní pokračování některých opatření, jako je povinnost se prokazovat covidovým certifikátem při vstupu na pracoviště. V případě, že by se epidemická situace zhoršila a některá území by byla zařazena do nejvyššího stupně opatření, nouzový stav umožňuje omezovat svobodu pohybu.

Opatření musí projednat a schválit parlament. Proti prodloužení se již vyjádřila šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. „Když trvá (nouzový stav) dva roky, tak to představuje logický i jazykový nesmysl,“ uvedla Meloniová. Vláda ale má v parlamentu pohodlnou většinu.

Podle současných pravidel při příjezdu ze zemí EU naočkovaní lidé či osoby, jež se uzdravily před maximálně 180 dny z nemoci covid-19, museli pouze vyplnit cestovní formulář. Nenaočkovaní se kromě toho museli prokázat i negativním testem.

Italská vláda naopak neobnovila povinnost nosit roušky i ve vnějších prostorech na veřejnosti.

Výskyt koronavirové infekce v posledních týdnech v zemi mírně roste, ve srovnání s některými jinými státy EU ale není situace tak vážná. V úterý úřady ohlásily zhruba 21 tisíc nových případů nákazy za posledních 24 hodin. Počet hospitalizovaných se rovněž zvýšil. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo za poslední den 120 lidí. Od začátku epidemie se v Itálii, kde žije 59 milionů lidí, prokázalo 5,26 milionu případů koronavirové infekce, zhruba 135 tisíc nakažených zemřelo.